Kirsten L. Fencker: Vi har tillid til de rejsende tager ansvar

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 22. december 2021 - 15:59

Siumut frygter et boom af smitte med coronavirus mellem jul og nytår, da rejsende fra Nuuk er fritaget fra at lade sig teste før afrejse.

Grunden til fritagelsen er, at testcenteret i Nuuk holder lukket i juledagene samt den 31. december. Dermed skal rejsende fra Nuuk, der ikke er vaccineret, fritaget for at fremvise en negativ test i dagene 25. december 2021 til 3. januar 2022.

Det bekymrer Siumut, der mener, at smitten i landet får gode vilkår, mens resten af verden strammer op om restriktioner for at inddæmme smitten så vidt muligt.

Fri udrejse fra Nuuk

Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker står fast ved beslutningen omkring fri udrejse fra Nuuk til andre byer og bygder mellem jul og nytår:

- Befolkningen skal have en så normal hverdag som muligt. Og vi tager alle forbehold og fordele med i betragtningen ved hver beslutning omkring pandemien. Vi har vurderet, at det er sikkert at gøre det således, at ikke-vaccinerede rejsende fra Nuuk ikke testes mellem jul og nytår, men skal i karantæne på deres slutdestination frem til de kan bevise, de ikke er smittet, siger Kirsten L. Fencker til Sermitsiaq.AG.

Hun erkender, at der er forventning om, at coronavarianten omikron når til Grønland den nærmeste tid.

Ansvar hos befolkningen

Ikke vaccinerede borgere, der rejser fra Nuuk til andre byer og bygder mellem 25. december 2021 og 3. januar 2022 skal være i karantæne indtil de kan fremvise en negativ test. De steder, hvor der ikke er mulighed for test, skal de rejsende være i karantæne i 14 dage, og vil blive vurderet som ikke smittede, hvis de er uden symptomer.

Kirsten L. Fencker minder om, at det er borgernes eget ansvar at holde karantæne, og holde sig væk fra arrangementer samt undgå besøg under deres karantæne.

- Man skal huske, at det er at bryde loven, hvis man ikke følger bekendtgørelsen. Vi holder rejserne åbne for at have så normal en hverdag som muligt under coronapandemien. Men befolkningen har også et ansvar for at undgå at sprede smitten, det skal vi huske, siger Kirsten L. Fencker til Sermitsiaq.AG.

Hun opfordrer befolkningen endnu engang om at følge myndighedernes anbefalinger for at undgå smitte.