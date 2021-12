Siumut: Døren står på vid gab for smitte

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 22. december 2021 - 09:32

Folk har travlt med at pakke sammen for at rejse på juleferie rundt omkring i landet og familier glæder sig til at være sammen med deres kære.

På grund af helligdage der holder testcentret lukket, skal rejsende fra Nuuk til andre steder på kysten, som ikke er vaccineret ikke testes som normalt i perioden fra og med 25. december 2021 til og med 3. januar. Og det bekymrer Siumut. Testcenteret i Nuuk har lukket 24.-26. samt 31. december.

- Muligheden for smittespredning til kysten og de yderste bosteder synes at være accepteret og uden kontrol, og alt imens der end dog er ganske restriktive regimer i dele af landet, er det bekymrende og uacceptabelt, at tøjlerne slippes for Nuuks vedkommende, siger politisk ordfører for Siumut, Vivian Motzfeldt.

Hun kan ikke forstå, hvorfor Naalakkersuisut ikke strammer op på restriktionerne, da resten af verden har travlt med at stramme op på corona restriktionerne.

Uhindret rejseaktivitet

Danmarks flyet vil flyve de fleste dage mellem jul og nytår, ligesom flyvninger fra Nuuk til andre steder på kysten.

- Med denne fremgangsmåde er døren ikke bare på klem for at corona kan spredes vidt omkring, døren er åbnet på vid gab. Det er bekymrende og uacceptabelt, siger Vivian Motzfeldt og fortsætter:

- I vores omgivende verden strammes der op på restriktioner for at forhindre smittespredning – vi ved, at den seneste mutation med corona, omikron, er langt mere smitsom end de tidligere varianter, siger politisk ordfører.

Erik bakker op

Siumuts formand, Erik Jensen bakker op om Vivian og understreger, at partiformændene ikke blander sig i drift.

- Det er Naalakkersuisut og landslægeembedet, der beslutter den tekniske drift for eksempel åbning af testcentret. Vi, partiformænd kan komme med bemærkninger til betænkninger, der bliver fremlagt af Naalakkersuisut, understreger Erik Jensen.

Siumut påpeger, at det er Naalakkersuisuts opgave at sikre en sammenhængende indsats for at monitorere og holde sygdommen under kontrol.

- Naalakkersuisoq for Sundhed; befolkningen har en berettiget forventning til dig om, at alle borgere i landet har samme høje niveau af beskyttelse, og Siumut agter ikke at sidde den stigende utryghed i samfundet overhørig – nogen må handle, afslutter Vivian Motzfeldt.

Smittetallene er ikke blevet opdateret siden fredag den 17. december landslægeembedet har nemlig travlt med booster-vaccinering i disse dage.

Sermitsiaq.AG prøver, at få en reaktion fra Naalakkersuisut.