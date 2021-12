Kirsten Fencker afviser kritik fra oppositionen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. december 2021 - 15:34

Flere partier kritiserer naalakkersuisut for manglende kommunikation med befolkningen omkring coronasituationen, og for en svindende inddragelse af partiformændene i forhold til nye restriktioner.

Men den sidste del af kritikken afviser naalakkersuisuq for Sundhed Kirsten Fencker kategorisk med dokumentation på en indstilling, der er forelagt partiformændene d. 19. november under et møde, og som alle ifølge hende har godkendt.

- Vi har almindelige partiformandsmøder, hvor vi foreslår nye restriktioner. Der er de vores høringspartnere. Vi laver indstillinger som vi i denne ombæring præsenterede den 19. november, hvor alle partiformændene nikkede ja til de nye restriktioner, som er blevet indført mandag denne uge.

Orienteret eller inddraget

Både Jens-Frederik Nielsen, Erik Jensen og Aqqalu Jeremiassen har kritiseret den manglende kommunikation, og mener de kun er blevet orienteret om indførelse af de nye restriktioner pr telefon i sidste uge og ikke inddraget i beslutningsprocessen. Men telefonopkaldet er altså en opfølgning på den indstilling, som formændene selv har godkendt den 19. november, understreger Kirsten Fencker overfor Sermitsiaq.AG.

- Sidste uge ringede jeg til dem hver især og fortalte, at vi arbejdede hårdt på at de landsdækkende restriktioner skulle gælde fra mandag, og alle sagde det var fint, og at der er brug for dem, siger hun.

Både Erik Jensen, Aqqalu Jeremiassen og Jens-Frederik Nielsen bekræfter, at de blev orienteret i sidste uge pr. telefon/sms, og at de alle gav deres mandat til restriktionerne der.

Kirsten Fencker er helt klar i spyttet, når det handler om oppositionens kritik af manglende inddragelse omkring de nye restriktioner.

- Enten lyver de, ellers har de ikke læst og forstået den indstilling, vi holdte møde om den 19. november. Ellers har de en anden agenda, og det synes jeg ærlig talt er uansvarligt og ærgerligt, siger hun.

Erkender dårlig kommunikation

Til gengæld erkender hun blankt, at kommunikationen ikke har fungeret optimalt.

-Vi ønsker selvfølgelig at gøre vores kommunikation bedre, og det arbejder vi på blandt andet med en opgradering af personale på kommunikationsdelen, siger Kirsten Fencker.

Oppositionspartierne kritiserer naalakkersuisuts manglende kommunikation for at skabe utryghed og forvirring i befolkningen.

Kirsten Fencker erkender problemet og forstår befolkningen frustrationer. Hun har nu inddraget de andre naalakkersuisut for bedre at kunne kommunikere mere overordnet med befolkningen omkring coronasituationen fremover.