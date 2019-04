Kims fem koalitioner

Walter Turnowsky Onsdag, 10. april 2019 - 08:23

Selv efter gårsdagens dramatiske begivenheder har Kim Kielsen (S) fortsat et flertal i ryggen, så længe støttepartiet Demokraatit holder fast.

Siumut har nemlig 10 mandater i Inatsisartut, Demokraatit 6 og Nunatta Qitornai sidder på et enkelt, hvilket giver 17 ud af 31.

Og det har været kendetegnende for Kim Kielsen, at det gang på gang er lykkedes ham og Siumut at samle et flertal bag sig, selv i vanskellige situationer. Til gengæld har det knebet en hel del mere med at holde sammen på koalitionerne.

Siden Kim Kielsen satte sig i stolen som formand for Naalakkersuisut i slutningen af 2014, har han stået i spidsen af nu fem forskellige koalitioner. Ved valget i 2014 lykkedes det Kim Kielsen at sikre, at Siumut fortsat blev størst selvom udgangspositionen så vanskelige ud. Det gav ham udspillet til at forhandle om en koalition, og han fik hevet Demokraatit og Atassut med ombord.

Selvstændighedskoalition

Knap to år senere i oktober 2016 skiftede Kim Kielsen de to borgerlige partier ud med Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq. I koalitionsaftalen stod selvstændigheden skrevet ind øverst oppe.

Men i vinteren 2017/2018 begyndte samarbejdet i koalitionen at knage. Det var blandt andet forslaget til en ny fiskerilov, der skabte problemer. 5. marts 2018 udskrev Kim Kielsen valg til Inatsisartut.

Trods tab forblev Siumut større end Inuit Ataqatigiit, da stemmerne blev afgivet 24. april.

Mindretals-naalakkersuisut

Denne gang blev det Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai, der dannede flertallet bag koalitionen. Men det viste sig hurtigt, at der var store indre modsætninger imellem Partii Naleraq og Siumut i spørgsmålet om lufthavnspakken. Og da Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen så indgik en aftale om dansk engagement i lufthavnene revnede ballonen og Partii Naleraq forlod koalitionen efter blot tre måneder.

De efterfølgende forhandlinger om et nyt flertal blev vanskellige. Inuit Ataqatigiit forlod forhandlingerne efter kort tid, og heller ikke Demokraatit stolede på holdbarheden i et regeringssamarbejde med Siumut.

Konklusionen blev som bekendt, at Kim Kielsen dannede en mindretalskoalition med Atassut og Nunatta Qitornai, hvor Demokraatit fungerer som støtteparti.

Men mandag aften var det så Atassut, der fik nok. Ifølge partiets repræsentanter har samarbejdet knaget i nogle måneder. Og da Demokraatit så erklærede deres mistillid til Atassuts naalakkersuisoq, Aqqalu Jerimiassen, var det dråben, der fik Atassut til at smække med døren.

Fra Inatsisartuts talerstol erklærede Demokraatits næstformand Randi Vestergaard Evaldsen i går, at man som udgangspunkt er indstillet på fortsat at agere støtteparti for den indskrumpede koalition.