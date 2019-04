Atassut: Ingen tillid til Naalakkersuisut

N. Hansen og J. Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. april 2019 - 15:26

Siden december har koalitionssamarbejdet mellem Atassut og resten af Naalakkersuisut knirket. Det fastslog Siverth K. Heilmann på et hasteindkaldt pressemøde i dag.

Det var ikke alene et spørgsmål om mistilliden til Aqqalu Jerimiassen, der var årsag til den dramatiske udvikling, hvor Atassut nu er fortid i koalitionen, hvor det har siddet et år.

- Vi havde ikke en anden udvej end at forlade Naalakkersuisut, som vi siden december har været i tvivl om at være en del af, for det har ikke fungeret i den seneste tid, sagde Atassuts formand, der har siddet som naalakkersuisoq for miljø.

Mistillidsvotum

- Demokraterne ville stille mistillidsvotum mod Aqqalu Jerimiassen, og så ville vi ikke være med længere. Det er vores helt egen beslutning at forlade Naalakkersuisut, slog han fast.

Siverth K. Heilmann, formand for Atassut, forklarer, hvorfor partiet har vendt koalitionen ryggen Leiff Josefsen

- Jeg ringede til formanden for Naalakkersuisut mandag aften, og fortalte, at vi ville forlade koalitionen og meddele det onsdag til offentligheden. Vi er stolte af vores resultater i vores periode. Men vi har ikke indgivet en skriftlig afsked til Naalakkersuisut endnu, sagde en skuffet partiformand, der måtte opleve, at Kim Kielsen fra Inatsisartut-talerstolen tirsdag formiddag spændte ben for partiets publiceringsplan.

Alternativ gav ikke mening

Aqqaluk Heilmann forklarede, at det ikke gav mening at finde en alternativ person til Aqqalu Jerimiassen, som et flertal havde mistet tilliden til, efter udtalelser til Sermitsiaq.AG om, at klimaændringerne ikke var menneskeskabte.

Den tidligere naalakkersuisoq for erhverv og energi Aqqalu Jerimiassen forklarede, at man i den seneste tid ikke havde tillid til Naalakkersuisut.

Der blev talt grimt

- I den seneste tid oplevede vi, hvordan der blev talt grimt til hinanden. Der blev indledt en jagt efter fejl i stedet for at se på de gode resultater, der var opnået, sagde Aqqalu Jerimiassen på pressemødet.

Næstformand Qulutannguaq Berthelsen udsendte før pressemødet en pressemeddelelse, hvor han slår fast, at det aldrig har været til Atassuts fordel at være bundet til Siumut. Han ser frem til, at partiet kan genvinde vælgernes tillid.