Kim sender takkebrev efter utryg periode

Det åbne takkebrev er sendt til Siumuts lokalafdelinger, hovedbestyrelsen og den stærkt kritiske Siumut-gruppe i Inatsisartut.

- Vi har nu i længere tid været igennem en utryg periode, som har været beklagelig for os, fordi nogle af vore medlemmer af Siumuts gruppe i Inatsisartut, overfor mig som formand og som formand for Naalakkersuisut, har ydtrykt deres mistilld og meddelt dette i fuld offentlighed. Selvfølgelig skete dette meget uventet for mig, og var derfor en stærk oplevelse for mig og min familie, og jeg er heller ikke i tvivl om, at det har været tankevækkende for mange andre mennesker, skriver Kim Kielsen og fortsætter:

- Jeg er taknemmelig for, at opgaven der fulgte derefter med høringer i vore lokalafdelinger, dels via vores partis hovedkontor og Siumuts hovedbestyrelse, blev udført ganske tilfredsstillende og dygtigt gjort, ikke mindst er jeg lettet og glad for, at vore mange lokalforeninger har udtrykt deres tillid til mig, og opfordret mig til, at fortsætte mit politiske arbejde, mange tak til jer alle.

Tak til støttepartiet

Kim Kielsen lader ikke sit takkebrev alene vedrøre de interne linjer i Siumut. Støttepartiet Demokraterne får en særlig hilsen.

- Jeg vil heller ikke undgå at takke de mange mennesker, der henvendte sig til mig og bakkede mig op, endvidere vil jeg benytte anledningen til en særlig tak til vort samarbejdsparti i mindretalsregeringen, samt vores støtteparti, som bakkede op om mig under hele forløbet.

Kim Kielsen vælger at se fremad. Han har torsdag bebudet, at han tager 14 dages pause, fordi han er lægeordineret stærk hjertemedicin og han skal senere i efteråret opereres i hjertet.

- I den kommende tid står vi overfor nogle politiske opgaver, som er særdeles udfordrende og som vil få stor og god indflydelse på samfundet, derfor håber jeg da også, at vi Siumutter alle bakker om vores fællesskab i det offentlig rum og bag kulisserne og, at vi sætter samarbejdet i højsædet, også sammen med andre partier, som vi ikke kommer udenom at vi også skal i tæt samarbejde med, skriver Kim Kielsen afslutningsvis i det åbne brev.