Kim Kielsen skal opereres i hjertet

Jensine Berthelsen Torsdag, 29. august 2019 - 11:00

For næsten to år siden, den 3. oktober 2017, fik formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) et ildebefindende på Christiansborg under overværelse af Folketingets åbning. Han måtte køres til Rigshospitalet i en ambulance.

Nu er det blevet konstateret at Kielsen har hjerteproblemer, og at han står til en hjerteoperation senere på efteråret.

I mellemtiden har lægerne rådet ham til at slappe helt af, så den medicin, han indtager forud for operationen, kan få den krævede effekt, som er en forudsætning for at operationen kan gennemføres.

14 dages pause

Kielsen har valgt at lytte til lægernes råd og vil fra i dag holde 14 dages pause. Det er nok et tiltrængt pusterum, da den medicin han indtager er stærk og påvirker hans fysiske form.

- Jeg er mange gange blevet beskyldt for at være passiv, men jeg har faktisk ikke holdt ferie i adskillige år. Det nager mig ikke, for jeg har forpligtiget mig til at tage ansvaret for den politiske styring, og den forpligtigelse vil jeg på ingen måde løbe fra. Men nu må jeg ganske enkelt lytte til lægernes råd. Jeg har derfor meddelt Naalakkersuisut, at jeg fra nu af og 14 dage frem tager en pause, og i den tid vil medlemmet af Naalakkersuisut for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen, styre Naalakkersuisuts møder, siger formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) til Sermitsiaq.AG.