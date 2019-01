Kim om måling: Slutspurt kan ændre alt

Walter Turnowsky Fredag, 11. januar 2019 - 10:58

Siumut: 28,6 procent; Inuit Ataqatigiit 30,6 procent. Det er resultatet i en ny meningsmåling, som HS Analyse har foretaget for Sermitsiaq.

Men forspringet på 2 procentpoint til IA får ikke Siumut-formand Kim Kielsen til at ligge søvnløs om natten.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi skal huske, at selvom en meningsmåling kan vise et signal fra vælgerne, så får vi altid et andet resultat, for en slutspurt op til et valg kan ændre alt. Og det forhold, at et førende parti vælger at tage hovedansvaret for landets ledelse, kan slide på partiet, vælgerne er meget følsomme overfor, hvad der sker i partiet, og enkelte spørgsmål kan få vælgerne til at reagere under et valg, enten med belønning eller med straf, siger han til avisen.

Og netop betydningen slutspurten har Kim Kielsen ved to tidligere lejligheder bevist. I 2014 - da misbrugsskandalen havde væltet Aleqa Hammond - smed IA en næsten sikke valgsejr væk i løbet af valgkampen. Og ved det seneste valg sidste år formåede Siumut at bevare førertrøjen trods føringer til IA i meningsmålingerne – selvom begge partiet gik markant tilbage.

Du kan læse hele interviewet med Kim Kielsen i Sermitsiaq, hvor også partiformændene Múte Bourup Egede (IA) og Niels Thomsen (D) kommenterer målingen. Du kan få adgang til avisen herunder: