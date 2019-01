Måling: Små partier straffes – IA størst

redaktionen Onsdag, 09. januar 2019 - 15:36

Den første meningsmåling fra HS Analyse efter Inatsisartut-valget i april afslører mandatforskydninger, som berører samtlige partier i Inatsisartut. Desuden viser det sig, at Demokraterne kan ende med at få den afgørende indflydelse på, hvem der skal have magten i Naalakkersuisut.

Såvel Partii Nunatta Qitornai som Samarbejdspartiet mister deres ene mandat og ryger dermed ud af Inatsisartut-salen. De skal imidlertid ikke kapre ret mange ”ved ikke”-vælgere, før de er sikret et mandat.

Siumut bliver overhalet

Landets største parti Siumut må aflevere førertrøjen til Inuit Ataqatigiit, der i målingen får en markant fremgang på 4,8 procentpoint til 30,6 procent, der resulterer i to ekstra mandater. Siumut går et mandat frem, men kan kun mønstre en vælgeropbakning på 28,7 procent efter en fremgang på 1,3 procentpoint. Begge partier bliver imidlertid lige store med det samme mandatantal på 10.

Tilslutning til partierne – december 2018 og valget til Inatsisartut april 2018 (procent) Kilde: HS Analyse, udført for Sermitsiaq.AG

IA’s store fremgang kan skyldes, at partiet siden april-valget har fået ny formand, idet Sara Olsvig i november pludseligt smed tøjlerne. I stedet er det den samarbejdssøgende Múte B. Egede, der i dag tegner partiet med øjnene rettet imod formandssædet i Naalakkersuisut.

Demokraterne igen i fremgang

Ved sidste valg opnåede Demokraterne en stor fremgang ikke mindst på grund af stemmeslugeren Niels Thomsen, der senere er blevet formand for partiet. Fremgangen fortsætter, selv om partiet har indtaget rollen som støtteparti for koalitionen. Demokraterne går fra seks til syv mandater.

Mandatfordelingen i forhold til valget i april 2018. HS Analyse, udført for Sermitsiaq.AG

Partii Naleraq, der pludselig trådte ud af koalitionen i september på grund af lufthavnsaftalen med statsminister Lars Løkke Rasmussen bliver straffet og vil lande på tre mandater – et mandat mindre end i dag. Tilbagegangen for partiet dækker over 3,3 procentpoint færre, set i forhold til sidste valg.

Atassut, der er med i koalitionen, halveres i mandattal for blot at sidde med et enkelt mandat, hvis målingen blev til virkelighed.

Den store joker

Meningsmålingen indeholder imidlertid en stor joker, idet lidt over en tredjedel af de spurgte har svaret ”ved ikke”, hvis de skulle stemme i dag.

Fakta:

Undersøgelsen er gennemført af HS Analyse for Mediehuset Sermitsiaq.AG ved hjælp af telefoninterviews med tilfældigt udtrukne personer over 18 år.

I alt 712 personer har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i december. Usikkerheden er beregnet til 2,7 procent med et konfidensinterval på 95 procent.

Undersøgelsen er repræsentativ hvad angår køn, bosted (by/bygd), bosted (geografisk) og alder.

Læs interviews i Sermitsiaq.AG med de tre største partiledere om meningsmålingen: Kim Kielsen (S), Niels Thomsen (D) og Múte B. Egede (IA) – få adgang til herunder: