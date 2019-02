Kim og Løkke: Historisk udredning, men ingen undskyldning

J. Schultz-Nielsen / W. Turnowsky Onsdag, 27. februar 2019 - 11:05

Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen blev i dag onsdag i Statsministeriet enige om, at det såkaldte eksperiment med de 22 børn, der i 1951 blev tvangsfjernet til Danmark, skal udredes, så de historiske fakta kommer frem i lyset.

De 22 børn fra eksperimentet vil dog ikke modtage en undskyldning fra den danske stat.

- Det er meget svært i nutiden på den måde at gøre sig til dommer over fortiden, som var en tid med andre præmisser, siger Lars Løkke Rasmussen til Sermtsiaq.AG

- Vi kan blive klogere på det og vi kan beklage ting i fortiden, men det giver ikke mening, at jeg står her mange år senere og undskylder på andres vegne for beslutninger, som jeg ikke selv var en del af. Jeg syntes, det vi skylder de 22 børn, og i øvrigt både det grønlandske og det danske samfund, det er at blive klogere på, hvad var det egentlig der skete. Hvem gjorde hvad, og hvorfor gjorde de det.

Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut har aftalt at bede børne- og socialminister Mai Mercado og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen om sammen at udarbejde et kommissorium for en historisk udredning.

Tiden en anden

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

- Sagen om de 22 grønlandske børn er en ulykkelig del af vores fælles historie. Tiden er heldigvis en anden nu. Udredningen handler ikke om at placere skyld eller give undskyldninger, men om at vi alle skal blive klogere. Det, håber jeg, denne udredning kan bidrage til.

- Jeg er glad for, at vi i dag har besluttet at udarbejde en historisk udredning om sagen. Vi skal have beskrevet den historiske kontekst og nuancerne i datidens udfordringer, dilemmaer og beslutninger, udtaler Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Kim: Vigtigt initiativ

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

- For Naalakkersuisut er det først og fremmest vigtigt, at disse begivenheder bliver ordentligt belyst. En historisk udredning bør igangsættes nu, både af hensyn til de involverede børn og deres familier; men også for at samfundet kan lære af det forløb, der har været for børnene og deres familier.

Børnene, der var i alderen fem til otte år, blev fjernet fra deres familier og sendt til Danmark for at kunne danne fortrop i det nye tosprogede skolevæsen i Grønland.

Men børnene kom aldrig hjem til Grønland. Flere blev bortadopteret med tvivlsomt samtykke fra forældrene, mens de øvrige tilbragte resten af barndommen på børnehjem.