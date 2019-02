Naalakkersuisut lurepasser i sag om undskyldning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. februar 2019 - 13:26

Der er fremsat et beslutningsforslag i det danske Folketing, hvor det kræves, at den danske stat skal komme med en officiel undskyldning til de tvangsfjernede grønlændere.

Det har fået Stine Egede fra IA til at stille følgende paragraf 37 spørgsmål:

”I tilfælde af, at den danske regeringen beslutter, at give en officiel statslig undskyldning til de 22 eksperimentbørn der blev sendt til Danmark i 1951, vil Naalakkersuisut i så fald give sin støtte?”

Landsråd involveret

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen har fået til opgave at udforme et svar, og det er ikke særligt opløftende for dem, der gerne ser en officiel undskyldning fra såvel dansk som grønlands side.

Beslutningen om at tvangsfjerne børnene blev nemlig taget, efter at det daværende Landsråd tilsluttede sig regeringens ønsker om at gennemføre eksperimentet, som Red Barnet og Dansk Røde Kors skulle varetage.

- Der foreligger ikke en egentlig afgørelse og dermed et myndighedsansvar i forbindelse med Landsrådets beslutning, men en positiv tilkendegivelse over for de danske myndigheder, baseret på en afstemning i Landsrådet, skriver Martha Abelsen i sit svar.

Delansvar

- På den baggrund finder jeg det umiddelbart vanskeligt at definere et egentligt delansvar for de gennemførte begivenheder, uanset at Landsrådets indstilling i sagen må antages at have været medvirkende til, at eksperimentet fik myndighedernes tilslutning, skriver hun i sit svar.

Martha Abelsen henholder sig til, at det ikke på forhånd er til at vide, om den danske stat vil give en officiel undskyldning set i det historiske bakspejl.

Irrelevant

- Derfor finder jeg det heller ikke relevant på forhånd at tilkendegive, hvilken indstilling Naalakkersuisut vil have til en sådan beslutning. Det forudsætter nødvendigvis, at der foreligger en konkret beslutning eller indstilling fra regeringens side, som man kan forholde sig til, mener Martha Abelsen.