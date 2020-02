Kim Kielsen: Olie og gas kan blive vores indtægtskilde 

redaktionen Lørdag, 08. februar 2020 - 13:58

- Det er vigtigt, at Naalakkersuisut arbejder på at styrke Grønlands indtjeningsmuligheder, så vi kan styrke levevilkårene over alt i Grønland. Udnyttelse af olie og gas kan potentielt bidrage vores erhvervs- og indtægtsgrundlag.

Det siger formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) i en pressemeddelelse, der i disse dag er i USA for at gøre reklame for Grønland over for den amerikanske olieindustri.

Rejsen til Houston i USA blev gennemført med deltagelse af embedsmænd fra Formandens Departement og Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked.

Efterspørgslen forventes at stige

Torsdag åbnede Kim Kielsen en særlig Grønlandsevent i Houston for olieselskaberne, hvor eventet blev gennemført i samarbejde med Association for International Petroleum Negotiators, oplyses det fra Selvstyret.

- Grønland støtter med opførelse af vandkraftværker og andre vedvarende energianlæg op om den internationale klimadagsorden, herunder målet om en global reduktion af CO2. Samtidig må vi dog konstatere, at efterspørgslen efter olie og gas forventes at stige i de kommende år. Så længe en stor del af verdens energiforbrug bliver dækket af olie og gas, har Grønland samme ret som alle andre til at udvinde og eksportere olie og gas. Olieefterforskning i Grønland skal naturligvis ske i henhold til de højeste internationale standarder på området, fremhæver Kim Kielsen.

I London næste uge

Eventet havde i øvrigt fokus på den regionale geologi i Grønland, nye undersøgelser af Grønlands oliepotentiale samt lovgivning og rammevilkår, herunder ansøgningsfrister i de enkelte regioner, ansøgningsvilkår, licensregler, skatte- og afgiftsforhold, miljø- og sikkerhedsstandarder.

Den geologiske del af programmet blev præsenteret af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS).

Markedsføringen af det grønlandske oliepotentiale videreføres med et tilsvarende event i London den 10. februar.