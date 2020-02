Kielsen på olie-charmeoffensiv i USA

Jensine Berthelsen Fredag, 07. februar 2020 - 11:24

Den ansvarlige Naalakkersuisoq for olie og energi, Jess Svane (S) har meldt afbud til sine arrangementer og i stedet sendt formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) til USA med henblik på en række møder og arrangementer.

Formanden for Naalakkersuisut har således været i blandt andet millionbyen Houston i Texas, USA, hvor han sammen med departementschef Jørn Skov Nielsen samt chefkonsulent i GEUS, Gregers Dam har afholdt en række arrangementer, der alle har til hensigt at tiltrække investorer og olieselskaber til de seks nye licensområder, der åbnes op for i indeværende måned.

AIPN hjælper Grønland

”Association of International Petroleum Negotiators” (AIPN) som er en uafhængig professionel medlemsforening, der støtter internationale energiforhandlere over hele verden og forbedrer deres effektivitet og professionalisme i det internationale energisamfund, og som har over 3.000 medlemmer i mere end 110 lande, er i gang med at hjælpe Grønland med landets olie- og energifremstød.

Det er således departementet for erhverv, energi og arbejdsmarked og AIPN der har stablet programmet for Grønlands olie- og energifremstød sammen.

Uudnyttede kulbrinteressourcer

De amerikanske olieefterforskningsselskaber, og andre der måtte være interesseret, havde således mulighed for at høre om Grønlands nye licenspolitik og åbning af nye licensområder.

I et oplæg til en af arrangementerne beskrives Grønland som et land, der har potentielt nogle af verdens største uudnyttede kulbrinteressourcer.

Desuden blev den nye oliestrategi og licenspolitik præsenteret, der dækker skattemæssige vilkår og åbning af nye områder, designet til at starte olie- og gasudforskning og for at tiltrække investeringer.

Den regionale geologi, det aktuelle investeringsmiljø, licens- og skattemæssige vilkår og miljømæssige og fysiske aspekter i forbindelse med olie- og gasudforskning i Grønland blev også fremlagt for de interesserede investorer og olie-interessenter.

Næste stop i oliefremstøddet er London, England, hvor samme program vil køre den 10. februar.