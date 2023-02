Killiliisa-evaluering: Flere tiltag anbefales fortsat

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. februar 2023 - 11:49

En evaluering af Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb, Killiliisa 2018-2022, er denne måned blevet offentliggjort af Socialstyrelsen. Den blev ifølge Sermitsiaq.AG´s færdig for omkring et år siden.

Strategien Killiliisa har til formål at reducere antallet af seksuelle overgreb mod børn og unge, med mål om at årgang 2022 skal blive en overgrebsfri årgang,. Den skal også sikre bedst mulige hjælp og støtte til alle borgere, der er berørte af seksuelle overgreb.

Den korte konklusion i evalueringen af Killiliisa’s projekter er, at der kan gå nogle år før effekterne af de forskellige tiltag, som er startet under Killiliisa-årene, kan mærkes i samfundet.

- Med disse tiltag har man formået at danne et fundament i arbejdet mod seksuelle overgreb, og det skal man arbejde videre på, med henblik på, for at opfylde forskellige ønsker og behov fra strategien.

- Ofte tager forandringer tid, og derfor er det naturligt at der skal gå nogle år, før man virkelig kan se og vurdere effekter fra disse forskellige tiltag, lyder det i afsluttende bemærkninger i evalueringen.

Mere åbenhed kræves

Evalueringen af strategien er bearbejdet ved at gennemføre kvalitative interviews med personer, der har arbejdet med de forskellige tiltag under Killiliisa.

Ud fra interviews fremgår det, at der stadig er et stort ønske om, at man kommer mere ud til resten af kysten for at arbejde med oplysning og forebyggelse.

- Der er stadig et ønske om, at borgerne skal have kendskab til deres muligheder for at få hjælp og støtte, hvis man har brug for det, lyder det.

Samtidig viser erfaringer fra Killiliisa, at der stadig skal bruges mange kræfter på at opretholde en åbenhed omkring seksuelle krænkelser og grænsesætninger, hvilket kræver mere arbejde fremover.

Flere tiltag fortsætter

Skiftende Naalakkersuisut har tidligere oplyst, at flere igangsatte tiltag under Killiliisa fortsætter selv efter strategiens periode slutter.

Det omfatter rejsehold for både børn og voksne, Killiliisa-klinikken der tilbyder behandling til personer med grænseoverskridende seksuelle adfærd og information samt vidensdeling med fokus på underretning, seksuel sundhed og muligheder for hjælp til ofre og pårørende.

Der er dog ingen planer om at fortsætte benyttelsen af rollemodeller, fremgår det i evalueringen. Selvom arbejdet med rollemodeller, der beretter om egne oplevelser og erfaringer, vurderes som ”stor succes”, forklares det i evalueringen, at:

- Det er vurderet, at der kan arbejdes med tabunedbrydelse på en mere effektiv måde. Dette kan gøres ved at bruge film eller andre medier, som man også har gjort under Killiliisa Strategien.

Ifølge Grønlands Politis årsstatistik har der i 2021 været 68 anmeldelser om voldtægt af børn i alderen 0-17 år. Samme år modtog politiet 202 anmeldelser af blufærdighedskrænkelser i samme aldersgruppe.