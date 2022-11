Killiliisa fortsætter efter evaluering: Evalueringen er endnu ikke offentliggjort

Kassaaluk Kristensen Mandag, 28. november 2022 - 11:56

Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022, Killiliisa – lad os sætte grænser, er ved at nå til vejs ende.

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen (IA), oplyser i en pressemeddelelse, at strategien er evalueret, og at strategien har ”givet resultater, i forhold til de målsætninger der blev sat”.

- Evalueringen af Killiliisa viser, at indsatser, som har en aftabuiserende effekt, er en vigtig del af forebyggelsesarbejdet mod seksuelle overgreb. På baggrund af det, vil det videre forebyggelsesarbejde under Killiliisa fortsat indeholde information og vidensdeling, lyder det.

Sermitsiaq.AG har igennem flere måneder forsøgt at få indsigt i evalueringen af Killiliisa, uden held. Beskeden fra naalakkersuisut har siden januar i år været, at den ikke er klar, at den skulle oversættes og senest, at den er på vej.

Flere projekter søsat

Killiliisa har blandt andet udgivet podcasts, dokumentarer, teaterstykker og håndbog til fagpersoner, der alle har til formål at aftabuisere seksuelle overgreb mod børn og unge og som giver indblik i de nyeste forebyggende indsatser mod seksuelle overgreb.

I år blev en behandlingsklinik for personer med seksuelt krænkende adfærd, Klinik Killiliisa, også oprettet. Det tilbud viser en positiv tendens i samfundet, da efterspørgslen på behandlingstilbuddet er højere end forventet, lyder det.

Naalakkersuisoq Mimi Karlsen oplyser i pressemeddelelsen, at Paarisa, sammen med borgerrettet afdeling under socialstyrelsen, har indledt et samarbejde med forfatteren Laila Andrés, der netop er aktuel med sin bog ”Bag smilet”, der netop handler om seksuelle overgreb.

Tidligere naalakkersuisoq på området, Paneeraq Olsen, har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at evalueringen af Killiliisa vil komme med anbefalinger til, hvordan det kommende forebyggelsesarbejde efter strategiårene bør fortsættes og at naalakkersuisut skulle tage stilling til anbefalingerne før året er gået.