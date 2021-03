Kiista vil have landbrugsadministration

redaktionen Torsdag, 04. marts 2021 - 15:51

Siumut-formand Erik Jensens udmelding om flytning af offentlige arbejdspladser fra Nuuk til kysten støttes af borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S).

Kiista P. Isaksen håber nemlig på, at den centrale administration for landbrug og uddannelsesinstitutioner skal flyttes til Sydgrønland.

- Vi har fremlagt vores gentagne melding om overflytning af den centrale administration for landbrug til Sydgrønland over for de respektive Naalakkersuisut gennem flere år. Nu er det på tide at få det realiseret, derfor er det med glæde at erfare, formanden for Siumut er kommet med meldingen om at flytte arbejdspladser til kysten, siger Kiista P. Isaksen i en pressemeddelelse.

Hun mener det er bedre, at den centrale administration for landbrug flyttes fra Nuuk til Kommune Kujalleq, så man kan forvalte området tæt på aktørerne.

Tag handelsskolen med

Ifølge hende vil det også give mening at flytte den samlede Handelsskole til Sydgrønland.

- Sydgrønland er et stort uddannelsescenter, hvor vi har den Gymnasiale Uddannelse/GUX, landbrugsskolen, Inuili, Handelsskolen samt HHX. Derfor er det på sin plads at placere den samlede Handelsskole til Sydgrønland i forbindelse med overflytning af arbejdspladser, fremhæver borgmester i Kommune Kujalleq.

Debatten om udflytning af op til 600 arbejdspladser fra Nuuk til kysten støttes ikke af andre partiformænd på nær Atassuts formand Aqqalu C. Jerimiassen, som er den eneste partiformand, der kan se det fornuftige i dele af forslaget.

Borgmesterkandidat for IA, Stine Egede, sagde i forbindelse med præsentationen af partiets valgprogram til kommunalvalget, at administrationsdelen af landbruget kan overdrages til sydkommunen. Inga Dora Markussen (S), som også er borgmesterkandidat i Kommuneqarfik Sermersooq, har tidligere meldt ud, at hun støtter sin partiformands planer om udflytning.