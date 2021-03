Flere partiformænd er mod udflytning

Merete Lindstrøm Mandag, 01. marts 2021 - 11:59

Flyt 600 arbejdspladser fra Nuuk til kysten. Sådan lød budskabet i en rapport, der blev bestilt i 2016 af tre daværende Siumut-borgmestre, Jørgen Wæver Johansen, Kommune Kujalleq, Hermann Berthelsen, Qeqqata Kommunia, og Ole Dorph, Qaasuitsup Kommunia.

Nu vil formanden for Siumut have rapporten frem fra gemmerne og revurdere, hvilke dele der kan bruges til at få spredt de offentlige arbejdspladser ud i hele landet, i stedet for i høj grad at være forbeholdt hovedstaden.

Mangler opbakning

Men flere af de andre partier stejler over den udmelding.

Pele Broberg fra Nalaraq, vil gerne være med til at skabe udvikling, men mener ikke, det bør ske på bekostning af Nuuk.

- Vi mener ikke, man skal flytte arbejdspladser bare for at gøre det. Vi ønsker i stedet for, at man skaber udvikling og nye penge alle steder, siger han til Semritsiaq.AG

FMed næsten samme klang opfordre formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede til, at man i stedet for at flytte arbejdspladser ud, placere nye og fremtidige institutioner samt nye initiativer ude på kysten.

- Lad os hellere sammen arbejde for, at gøre kagen større for den enkelte. Skabe bæredygtig vækst og øge sammenhængskraften i vores vidtstrakte land. Og mindske uligheden. I stedet for, at gøre bureaukratiet større, siger han.

Analyse skød rapport i sænk

Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen er noget hårdere i sin vurdering af forslaget.

- Lad os nu en gang for alle droppe planer om udflytning af eksisterende offentlige arbejdspladser, og i stedet give hinanden håndslag på at fremtidige offentlige arbejdspladser om muligt skal placeres på Kysten. Det vil være det mest menneskelige og det mest økonomisk ansvarlige, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.

Han påpeger, at de tre borgmestres rapport, da den kom frem i 2016, blev vurderet i en analyse af revisionsfirmaet BDO, som mere eller mindre skød den i sænk som en dyr og dårlig løsning.

- En realisering af rapportens decentraliseringsplaner vil som minimum koste samfundet 500 millioner kroner over fire år, og da langt hovedparten af de nuværende medarbejdere ikke vil flytte med ud, ja, så vil den nuværende vidensopbygning i institutionerne gå tabt. Markant tabt endda, siger Jens-Frederik Nielsen om analysens konklusion.

Atassuts formand Aqqalu C. Jerimiassen, er den eneste, der kan se det fornuftige i forslaget.

- Vi kan se, at Erik Jensen har hørt Atassuts budskaber. Det kan vi kun være glade for. Vi skal bare slå fast, at Atassut har bragt budskabet i Inatsisartut mange gange.

Flyt ansvarsområder

Formanden understreger, at deres tidligere forslag ikke handler om arbejdspladser, men om specifikke ansvarsområder såsom gældsinddrivelse samt motorafgift.

- Det kan administreres bedre tættere på befolkningen lokalt, og det kan gavne økonomisk lokalt i respektive kommuner, siger han og uddyber:

- Man skal ikke stoppe op et sted, der er under udvikling, for at udvikle andre steder. Vi vil decentralisere for at formindske centralt topstyre og forbedre serviceniveauet lokalt ved at give mere ansvar til kommunerne. Vi vil starte med Gældsinddrivelse og motorafgift til kommunerne, siger Atassut-formanden.