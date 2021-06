Kielsen: Start lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 25. juni 2021 - 10:44

Grønland og især Kommune Kujalleq har brug for udvikling. Og en lufthavn i Qaqortoq kan øge landets indtægter, skabe arbejdspladser og uddannelsespladser.

Det mener Siumuts Kim Kielsen, der understreger, at partiet vil være med til at finde midler, som kan bruges, så lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq kan blive til en realitet.

Kim Kielsen mener, at Sydgrønland er bedre tjent med den allerede planlagte bane på 1499 meter, da en kortere bane vil bringe færre turister.

Investeringer betaler sig

- Det er ingen hemmelighed, at det koster penge at bygge lufthavne, mange penge. Til gengæld kan lufthavnene bruges de næste 50-100 år, siger Kim Kielsen i en pressemeddelelse.

Lufthavnene er ved de seneste undersøgelser vist sig at blive dyrere end tidligere regnet. Og udbudsrunden vedrørende Qaqortoq lufthavn skaber også knuder, da det bliver svært at holde budgettet til byggeriet.

- Den seneste udmelding i pressen om, at lufthavnen vil koste mere end 1 milliard kroner kan måske få nogle til at spørge, om vi har råd til dette? Svaret er et rungende ja! Vi har ikke råd til at lade være, siger Kim Kielsen.

Turisme og erhverv

På trods af en tilsyndeladende dyrere regning på Qaqortoq lufthavn, mener Kim Kielsen at byggeriet vil give en øget indtægt til landskassen.

Han påpeger, at skønsmæssige indtjeningsmuligheder i forhold til turister er sat på det laveste niveau, hvilket kan få byggeriet til at se dyrere ud.

Turister og erhvervsmuligheder kan opveje de investeringer, som Grønland står overfor i forhold til lufthavnen i Qaqortoq.

- Efter lufthavnen er betalt af, vil den blive ved med at skabe indtægter for vores land de næste 50 år og mere, siger han.

Han påpeger samtidig, at en forhaling af byggeriet kan have det konsekvens, at folk, der kan have interesse i at udvikle erhverv i Sydgrønland begynder at fraflytte området.