Karina Møller om løsrivelse: Danmark skal erkende sin rolle

For Karina Møller har det været nogle spændende uger, der er gået forud for verdenspremieren på forestillingen ”Løsrivelsen,” der blev opført for publikum Katuaq den forgangne weekend.

AG.

Undervejs i prøverne har skuespillere og instruktør nemlig haft intense drøftelser på tværs af nationaliteter, fortæller hun, da AG møder skuespilleren til pressevisningen:

- Løsrivelse er noget, tror jeg, de fleste grønlændere drømmer om eller ønsker. Det er superspændende at være med, også i alle vores diskussioner (i stykket, red.), fordi skuespillerne er fra både Grønland, Færøerne og Danmark.

Karina Møller vurderer, at der er en begyndende forståelse for hinandens synspunkter på tværs af Atlanten, dels i lyset af de seneste ting, der har været i pressen dels, og ikke mindst, takket være DRs mere intense dækning af vores fælles historie.

- Danmarks Radio er jo på en måde en form for talerør for Danmark, der siger, at Danmark måske skal til at gøre op med deres eget billede af sig selv som en god kolonimagt. Og det er jo en erkendelse, hvilket er første skridt i forhold til forsoning, påpeger Karina Møller.

