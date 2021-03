Nu kan man søge om hjælpepakkerne

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 01. marts 2021 - 17:01

Virksomheder, der er direkte berørt af coronanedlukningen kan nu søge om støtte eller lån gennem akut-, aktivitets- eller arbejdsmarkedspakken. Det oplyser, Selvstyret i en pressemeddelelse.

Hjælpepakkerne, der er en fortsættelse af de gældende pakker fra 2020, blev offentliggjort i slutningen af januar. Grunden til, at virksomhederne først nu kan søge om disse er, at man søger om støtte eller kriselån en til to måneder efter den ansøgte kalendermåned.

Det vil sige, at virksomheder for få støtte eller kriselån for januar 2021, skal de søge om det i februar eller marts 2021.

Justeringer i retningslinjer

Der er afsat i alt 45 millioner kroner til de tre hjælpepakker. Virksomheder kan ansøge så længe, der er midler til det. Hjælpepakkerne løber dog ud til senest slutningen af juni 2021.

Selvstyret oplyser, at der er foretaget et par justeringer af retningslinjerne for ansøgninger.

For referenceperioden gælder det:

- Virksomheden skal kunne dokumentere et omsætningstab på minimum 30 % i ansøgte måned 2021 i forhold til samme måned i enten 2019 eller 2020, på baggrund af i hvilken referenceperiode virksomheden kan påvise højst omsætningstab. Alle indtægter skal regnes med, inklusive Erhvervshjælpepakker, og andre tilskud, lyder det i retningslinjer for ansøgning.

Kriselån i erhvervshjælpepakkerne fra 2020 og arbejdsmarkedspakken fra 2020 skal ikke medregnes som indtægt for 2020, mens virksomheder, som ikke har omsætning i 2019 ikke kan få støtte fra hjælpepakkerne.

For beløbsgrænse for tabt fortjeneste gælder:

- En person kan uagtet at denne er ejer af flere virksomheder, der lever op til kriterierne i ordningen, ikke opnå mere støtte til dækning af tabt fortjeneste end den fastsatte beløbsgrænse, lyder det.

Støtteberettigede virksomheder kan modtage op til 75 procent af det dokumenterede tab af fortjeneste, dog maksimalt 23.000 kroner per måned.

