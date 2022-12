Der kan være håb forude for Naja Zeeb Pedersen

Merete Lindstrøm Mandag, 12. december 2022 - 11:51

Naalakkersuisoq for Sundhed Mimi Karlsen (IA) har denne uge bragt godt nyt til kræftpatienter her i landet. Fra nu af og frem til juni måned vil behandlingstilbud til kræftpatienter blive udvidet til at omfatte samme tilbud, som gælder for patienter i Danmark.

- Jeg arbejder meget for, at patienter skal have rettigheder. Selvom man har fået kemo osv. Så skal det være sådan, at hvis der er mere, man kan gøre, så er det det, vi gør, siger Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA) til Sermitsiaq.AG om den midlertidige udvidede behandling til kræftpatienter.

Tilbuddet betyder blandt andet, at patienter kan modtage eksperimentel behandling og anden livsforlængende behandling, som ikke nødvendigvis kan kurere kræften men som kan give håb og mere livskvalitet den sidste tid.

Udenom visitationsnævnet

Det bliver de læger, som behandler patienten, der tager stilling til og godkender behandling, og altså ikke visitationsnævnet, sådan som det er normal procedure.

Mimi Karlsen har selv haft kræft, hun ved derfor, hvor meget det betyder at få al den hjælp og behandling, der er tilgængelig, fortæller hun til Sermitsuaq.AG.

- Det har givet en lærestreg, når det bliver så personligt. Det bliver meget følelsesladet, når det handler om, hvorvidt man kan få den ekstra behandling.

Frem til nu har almindelig livredende kræftbehandling været standard mens livsforlængende, eksperimental behandling samt behandling af de medfølgende gener, der kan være, ikke har været en selvfølge for grønlandske patienter, der har fået vurderet deres sager i visitationsnævnet som kunne vælge at afslå mulighed for behandling.

- Det her handler om, at den behandling der er almindeligt at tilbyde patienter i Danmark, også skal tilbydes vores borgere.

Kan søge igen

Det betyder, at kræftsyge Naja Zeeb Pedersen, som tidligere har fået afvist eksperimentel potentiel livsforlængende behandling, som hendes danske læge anbefalede, får mulighed for at søge og få den anbefalede behandling nu.

- Det er ikke med tilbagevirkende kraft, at vi indfører det her, men folk kan jo ansøge igen, oplyser Mimi Karlsen, som ikke kommenterer på konkrete sager men taler om reglerne generelt.

- Grunden til vi sætter det frem til juni er for at inhente erfaringer om, hvad det kommer til at koste og, hvor mange flere behandlinger det vil betyde. Jeg mener seks måneder er tilstrækkelig tid til at vurdere, hvad vi skal fortsætte med efterfølgende, oplyser Mimi Karlsen.

Pengene til den udvidede behandling er fundet i departementets egne finanser.

- Jeg kunne gennemføre den udvidede behandling frem til juni indenfor de økonomiske rammer, der er i departementet.

Selvom visitationsnævnet på en måde er sat ud af spillet de næste seks måneder, når det kommer til at vurdere, om patienterne skal have behandlingen, så vil der altid foregå vurderinger af, hvilket behandlingsforløb der er bedst for patienten understreger naalakkersuisoq.

- Altså hvis en patient bor langt fra de større byer og er meget syg, så kan det jo være en dårlig løsning at sende patienten til Danmark med tre forskellige fly og risiko for forsinkelser undervejs.