Kalistat på vej til Dubai: Udsigt til at Grønland tilmelder sig Paris-aftalen

Jensine Berthelsen Tirsdag, 05. december 2023 - 17:01

Tirsdag den 14. november besluttede Inatsisartut at give Naalakkersuisut grønt lys for landets tilslutning til Paris-aftalen.

Naalakkersuisut har efterfølgende udmeldt, at man nu skal meddele, at Grønland vil tiltræde Parisaftalen til FN’s Klimakonvention (UNFCCC).

Aktuelt har FN´s klimakonference været i gang siden 30. november i Dubai, der er De Forenede Arabiske Emiraters største by. Konferencen slutter den 12. december.

Sermitsiaq.AG erfarer, at Kalistat Lund nu er på vej til Dubai. Vi har forsøgt at komme i kontakt med ham, primært for at spørge til om det er nu, Grønland melder overfor UNFCCC, at landet tilslutter sig Parisaftalen, men der er langt mellem Nuuk og Dubai, så vi væbner os med tålmodighed.

Grønlands kommende NDC-plan får effekt fra 2030

Efter Inatsisartuts vedtagelse om tilslutning til aftalen, skal Naalakkersuisut udarbejde en national klimastrategi. I den forbindelse har Naalakkersuisut lovet, at strategien vil blive udarbejdet med inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

Lund har dertil også oplyst, at man med udgangspunkt i klimastrategien skal fastsætte et nationalt bestemt bidrag – en såkaldt NDC, der indeholder klimamålsætninger for hver sektor. Hvortil han understregede, at Grønland kan beslutte at udelade nogle sektorer, som eksempelvis råstof og/eller fiskeriet.



Vi har endnu ikke set den nye klimastrategi, men det forhindrer ikke Naalakkersuisut i at tilmelde landet til Paris-aftalen og senere levere landets første NDC, når klimastrategien er på plads. NDC´en skal så derefter leveres til UNFCCC, og få effekt fra 2030.

Kan blive jokeren FN manglede

Klimastrategien har ladet vente på sig siden 2021, hvor Kalistat Lund i november 2021 fortalte overfor Sermitsiaq.AG, at man nu skulle igang med strategien.

Men måske de nye omstændigheder med udsigten til Grønlands tilslutning til Paris-aftalen har lavet ændringer i strategiarbejdet.

Men Grønland kan måske få meget vital placering i FN´s klimakamp, for Kalistat har en meget vigtig strategi - set med international målestok - nemlig Grønlands strategi for CO2-fangst og -lagring 2023-2028.

Det kan potentielt blive til en kæmpe økonomisk gevinst for landet, hvis det lykkes at slå igennem med tilbuddet om at blive til et land, der lagrer CO2, og endda i lang udstrækning med naturens egne midler.

Men også det forhold at netop Arktis er det sted på kloden, hvor klimaforandringerne viser synligheden, og alvoren i den globale opvarmning kan betyde, at Grønland kan placere sig i centrum af håndteringen af klimakrisen.