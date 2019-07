Kalaallit Airports udskyder beslutning om lufthavnsbyggeri

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. juli 2019 - 08:42

Administrerende direktør Peter Wistoft, Kalaallit Airports, var for optimistisk, da han over for Sermitsiaq.AG den 17. juni oplyste, at man ville offentliggøre vinderen af anlægsarbejdet af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat senest den 4. juli.

- Arbejdet med at gennemgå de tre tilbud, som vi har modtaget, har vist sig at være mere omfattende end forudset, oplyser Peter Wistoft til Sermitsiaq.AG.

Kalaallit Airports vurderer sammen med eksterne rådgivere de tre tilbud, som de har modtaget fra hollandske BAM International, canadiske Pennecon Dexter Joint Venture og danske Munck Gruppen.

Er I stødt ind i særlige problemer?

- Nej, overhovedet ikke, fastslår Peter Wistoft.

Beslutning i næste uge

- Vi har meddelt de tre entreprenører, at vi forventer at have truffet en afgørelse ultimo i næste uge, oplyser lufthavnsselskabets direktør.

Peter Wistoft har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG, at tilbuddene ligger inden for en byggesum, der sikrer, at lufthavnsbyggeriet vil gå i gang til efteråret.