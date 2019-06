Wistoft: Tre bud er utilfredsstillende

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. juni 2019 - 11:04

- Vi må erkende, at processen har været meget langstrakt ikke mindst på grund af den politiske situation og mangel på afklaring. Det har haft den konsekvens, at flere selskaber har haft svært ved at holde gryden i kog, siger Peter Wistoft til Sermitsiaq.AG.

- Det er ikke tilfredsstillende, at vi er endt med kun tre tilbud, fastslår Peter Wistoft.

Garanterer igangsætning

De tre entreprenørkoncerner fra Danmark, Holland og Canada har imidlertid afleveret bud, der lægger sig i nærheden af de estimerede omkostninger, som Kalaallit Airports har budgetteret med.

- Jeg kan fastslå, at tilbuddene ligger inden for en byggesum, så vi med sikkerhed kan gå i gang med byggerier til efteråret, understreger lufthavnsselskabets direktør.

Alternativ tidsplan

Selskaberne har benyttet retten til at komme med en alternativ tidsplan, men det vil i sidste ende kun betyde en mindre tidsforskydning for, hvornår lufthavnene vil stå klar. Peter Wistoft vurderer, at der er tale om et par måneder til forskel fra ønskescenariet.

Han forklarer, at det er en misforståelse, hvis nogen troede, at man havde lagt op til at de to lufthavne skulle bygges i etaper, hvilket ville forsinke den ene væsentligt.

Afgørelsen

Den 25. juni har Kalaallit Airports bestyrelsesmøde, hvor man skal tage stilling til tilbuddene, der nu bliver analyseret nærmere. Mellem den 25. juni og den 4. juli er det forventningen, at man har offentliggjort, hvilket selskab der får opgaven.