Kalaallit Airports holder åbent hus i Nuuk

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 16. september 2021 - 15:01

Har du også undret dig over, hvor langt lufthavnsbyggeri er nået? På søndag fra klokken 13.00 til 16.00 har du mulighed for at kigge forbi byggeriet.

LÆS OGSÅ: KAIR vil optage ekstralån på 900 mio. kr.

Selskabet oplyser, at der allerede har været 194.000 transporter af sprængt klippe, der skal give plads til landingsbanen og bygninger.

- Vi ved godt, at vi trækker på tålmodigheden hos vore naboer og borgerne i Nuuk. Men vi gør os store anstrengelser for at tilrettelægge arbejdet, så vi minimerer generne i videst muligt omfang. Derfor måler vi systematisk støj og vibrationer i nærområdet for at kontrollere, at det lykkes i praksis, siger administrerende direktør, Jens Lauridsen.

I starten af året kom det frem at Kalaallit Airports International A/S havde behov for yderligere lån på 900 millioner kroner til lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat, da byggerierne er blevet dyrere end først budgetteret.

Normalt lukket for offentligheden

Åbningen af både lufthavnen i Nuuk og lufthavnen i ilulissat er blevet forsinket, så Nuuk åbner efter planen i 2024 og Ilulissat i tredje eller fjerde kvartal af 2024.

- De internationale lufthavne er centrale elementer i indsatsen for at udvikle grønlandsk erhvervsliv og turisme – og for at støtte udviklingen af det moderne Grønland i det hele taget. Vi glæder os meget til at kunne præsentere de nye lufthavne i 2024, siger Jens Lauridsen.

Af sikkerhedsmæssige årsager holder man byggerierne lukket for offentligheden. Selskabet forventer at lufthavnen bliver færdig i 2024 og for første gang skabe mulighed for transatlantisk flytrafik til hovedstaden.