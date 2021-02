KAIR vil optage ekstralån på 900 mio. kr.

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. februar 2021 - 08:30

Økonomien i de to lufthavnsprojekter i Nuuk og Ilulissat er så udfordret, at Kalaallit Airports International A/S arbejder på at få optaget et lån på 900 millioner kroner. Det fremgår af en orientering, som Inatsisartuts Anlægsudvalg mandag fik præsenteret af Kalaallit Airports International A/S, og som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af.

Da den danske stat gik ind og blev medejer af byggeriet af de to lufthavne var den økonomiske ramme fastsat til 3 milliarder kroner. Budgetoverskridelsen er dermed på 30 procent.

Uvist hvem man vil låne af

Det er endnu ikke afklaret i detaljer, hvem der skal yde det store lån. Af orienteringen til politikerne i Anlægsudvalget blev det oplyst, at ”der arbejdes på at optage endnu et lån på 900 mio. kr. enten som genudlån, på det kommercielle marked eller en kombinationer af disse”.

Da den danske stat i sin tid blev medejer af Kalaallit Airports International A/S og fik en ejerandel på 33 procent blev der taget højde for, at de estimerede anlægsudgifter kunne være sat for lavt.

Det fremgår af aftalen mellem Selvstyret og den danske stat fra den 10. september 2018, at staten kan øge sit genudlån:

- Hvis anlægsudgifterne bliver større end foreløbig estimeret (3,0 milliarder kroner, red.), eller hvis der er et behov for kortvarig mellemfinansiering af dele af anlægsudgiften, kan staten efter nærmere aftale yde et højere genudlån til selskabet.

Den oprindelige ramme

Den oprindelige finansiering på 3,0 milliarder kroner af de nye Atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat var skruet sammen på følgende måde:

Selvstyret: 1400 mio. kr.

Staten: 700 mio. kr.

Nationalbanken (genudlån): 450 mio. kr.

Nordisk Investerings Bank (lån): 450 mio. kr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen eller administrerende direktør i Kalaallit Airports International Jens R. Lauridsen til den store budgetoverskridelse af lufthavnsprojekterne, og hvilken betydning det eksempelvis kan få i form af forhøjede lufthavnsafgifter, der i sidste ende vil lande hos flypassagererne.

Sydlufthavn også udfordret

Budgetoverskridelsen på 900 millioner kroner gælder udelukkende de to lufthavne i Nuuk og Ilulissat. For nylig oplyste Jens R. Lauridsen til Sermitsiaq.AG, at man ligeledes forventede en budgetoverskridelse for Qaqortoq-lufthavnen, der alene skal finansieres af Selvstyret. Her er landingsbanerne og bygningerne fortsat i udbud.

