Sydlufthavn vil udløse ekstraregning

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. februar 2021 - 17:56

Da politikerne tilbage i 2018 vedtog lufthavnspakken, fulgte der en pose penge med, men også en bemærkning om, at sydlufthavnen skulle være fuldt egenfinansieret.

- Der skal ikke lånes penge til anlæggelsen af Qaqortoq lufthavn, fremgår det af betænkningen, hvor den samlede kapital, som Selvstyret er bemyndiget til at indskyde samlet set for de tre lufthavne, er sat til 2,1 milliarder kroner.

Beløbet er hemmeligt

Det er en hemmelighed, hvilket beløb Kalaallit Airports Domestic har fået til rådighed vedrørende lufthavnen i Qaqortoq. Hemmelighedskræmmeriet skyldes, at de bydende entreprenører ikke skal have fordel af at kende lufthavnsselskabets smertegrænse.

Den første udbudsrunde vedrørende anlæggelsen af landingsbanerne lå langt over lufthavnsselskabets budget, og derfor måtte man ud i en ny udbudsrunde, hvor der imidlertid ikke var pillet en tøddel ved kravene til projektet.

- De første bud lå over budgettet. Vi besluttede sammen med vor ejer, Selvstyret, at der skulle gennemføres en ny budrunde på nøjagtig de samme vilkår, oplyser Jens Lauridsen, der er direktør i Kalaallit Airports Domestic A/S.

Budgetramme overskrides

- Det vil være naivt at tro, at den nye budrunde vil holde sig inden for de budgetter, vi opererer med. Ja, det vil komme voldsomt bag på mig, hvis Qaqortoq ikke overskrider vor budgetramme, fastslår direktøren, der ikke vil give et bud på om overskridelsen er et to- eller cifret millionbeløb.

Dermed er der tre muligheder tilbage, hvis lufthavnsbyggeriet skal i gang:

Politikerne beslutter at skyde flere penge i selskabet

Projektet bliver beskåret, så det bliver billigere

Eller en kombination af de to ovenstående muligheder

For ikke at miste tid har Kalaallit Airports Domestic allerede lavet en plan B og en liste over, hvordan man kan foretage besparelser. Jens Lauridsen nævner blandt andet, at der i sparekataloget indgår elementer som udformningen af terminalbygningen og det udstyr, som lufthavnen skal anvende.

Skidt tidspunkt

En eventuel ekstraregning kommer på et skidt tidspunkt, hvor corona-pandemien har kostet Landskassen et stort millionbeløb i form af hjælpepakker. Desuden er fiskeriet blevet ramt af faldende priser, hvilket betyder, at Landskassen har måttet skære i de forventede indtægter til, hvad man vil få i afgifter på skaldyr og fisk.

Der er således stor spænding om, hvad entreprenørernes bud på at lave sydlufthavnen vil ende på, når de to udbudsrunder for henholdsvis bygningerne og landingsbanerne afsløres den 1. og 12. marts.