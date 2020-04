KAIR: 404 millioner kroner investeret

Thomas Munk Veirum Lørdag, 04. april 2020 - 14:32

Arbejdet med at bygge nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq er ved for alvor at få luft under vingerne.

Kalaallit Airtports har investeret omkring 404 millioner kroner i 2019, hvor af det meste er brugt i Nuuk.

Det skriver selskabet på sin hjemmeside, hvor det oplyses, at bestyrelsen har godkendt årsrapporten for 2020.

- Driftsresultatet udviser et underskud for hele koncernen på 28,3 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. i 2018, og egenkapitalen er ved årets udgang 1.281 mio. kr., skriver selskabet.

Tilfreds bestyrelsesformand

- Stigningen i underskuddet i forhold til sidste er dels udtryk for et større aktivitetsniveau i koncernen, dels en nedskrivning af arbejde udført i tidligere år, og dels at investeringerne i lufthavnen i Qaqortoq udgiftsføres løbende, hedder det videre.

Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen er tilfreds med fremdriften i lufthavnsprojekter i 2019:

- Og ser frem til afslutningen af de planlagte udbud i 2020 af (i) anlægsarbejderne i Qaqortoq, (ii) lufthavnsbygningerne i alle tre lufthavne, og (iii) det tekniske udstyr, inkl. rullende materiel i alle tre lufthavne, udtaler Johannus Egholm Hansen og fortsætter:

- Således at ledelsen fremadrettet kan rette større fokus mod forberedelsen af driften af lufthavnene og mod den forretningsmæssige udvikling af lufthavnene efter ibrugtagning.

800 mio. investeres i 2020

Bestyrelsesformanden forventer, at de samlede investeringer i 2020 vil udgøre ca. 800 mio. kr.

I 2020 vil anlægsarbejdet i Ilulissat gå i gang, og det er selskabets mål at indgå kontrakt med en entreprenør om arbejdet i Qaqortoq i andet kvartal i år.

Kalaallit Airports årsrapport skal godkendes på selskabets generalforsamling 14. maj. Den vil ifølge aftale med Naalakkersuisut blive holdt uden fremmøde på grund af coronakrisen.