Bestyrelsesformand: Coronakrisen kan gøre lufthavn billigere

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 30. marts 2020 - 09:44

Coronakrisen har endnu ikke skabt nævneværdige problemer for byggeriet af de store lufthavne i Ilulissat og Nuuk, oplyser bestyrelsesformanden Johannus Egholm Hansen, Kalaallit Airports, til Sermitsiaq.AG.

- Det var planen her i april, at man skulle i gang med at etablere camp og en vej ud til den nye lufthavnsplacering i Ilulissat. Det arbejde vil blive forsinket, men næppe få betydning for hele projektets tidsplan, oplyser Johannus Egholm Hansen.

Dark horse

Det, som bekymrer bestyrelsesformanden mest, er længden af coronakrisen.

- Hvis det trækker ud med flyveforbuddet, kan vores entreprenør jo blive ramt, når det gælder udskiftning eller opskalering af medarbejdere i Nuuk. Desuden vil det også få betydning, om Munck Gruppen kan sende medarbejdere til Ilulissat, forklarer han.

Flyveforbuddet er således den store dark horse, men det giver ikke anledning til at Kalaallit Airports har været nødsaget til at lave en Plan B.

- I projekter af denne karakter vurderer man naturligvis løbende, om tidsplanen holder. Indtil videre har coronakrisen ikke haft nogen indflydelse, oplyser bestyrelsesformanden.

Entreprenører er i gang med at udregne en pris på lufthavnsprojektet i Qaqortoq. Uafhængigt af coronakrisen har disse bedt om at få forlænget fristen for at lave deres tilbudsmateriale til efter påske i april.

Lavere pris?

Vil prisen blive påvirket negativt på grund af coronakrisen?

- Det har jeg ingen grund til at tro. Tværtimod oplever entreprenørbranchen, at projekter udskydes eller aflyses. Set i det lys kan det være, at prisen bliver billigere, fordi branchen er mere sultne efter at få en ny ordre, siger Johannus Egholm Hansen, der imidlertid understreger, at det hele afhænger af, hvor lang tid flyveforbuddet vil gælde i Grønland, samtidig med længden af coronakrisen.

- Anlægsprojekterne er jo afhængig af arbejdskraft udefra, lyder begrundelsen fra bestyrelsesformanden.