KAIR har landet aftale om lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq

Efter flere års uvished og forhandlinger, kan projektdirektør i Kalaallit Airports, Aviaaja Karlshøj Knudsen sænke skuldrene en smule.

- Det har været en længere og sværere proces, end vi havde håbet. Men nu er vi i mål med projektets sidste større kontrakt, og det glæder os selvfølgelig. Vi har allerede et rigtigt godt samarbejde med KJ i Ilulissat, hvor de også står for byggeriet af bygningerne i den nye lufthavn, og vi er sikre på, at de vil løse opgaven professionelt og kompetent.

KJ Greenland, der også er ansvarlige for byggeriet i Ilulissat, ser frem til den nye udfordring og udtrykker begejstring for at have fået ansvaret for projektet.

- Det er endnu en stor og vigtig opgave for os i KJ Greenland, som vi er glade for at have fået ansvaret for. Vi er allerede godt i gang med bygningerne i Ilulissat og har her fået en lang række nyttige erfaringer, vi kan trække på. Vi er derfor sikre på, at vi også kan løfte opgaven i Qaqortoq og glæder os til at komme i gang, udtaler Karl Jensen, direktør for KJ Greenland.

Mindre forsinkelse end ventet

Opførelsen af landingsbane og forplads i Qaqortoq varetages af den canadiske entreprenørvirksomhed Pennecon og følger tidsplanen. KJ Greenland forventer at påbegynde byggeriet af lufthavnsbygningerne til foråret og planlægger at have dem færdige inden udgangen af 2025.

Det indebærer, at projektet kun vil have en mindre forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, og lufthavnen forventes at blive operationel i begyndelsen af 2026.

Projektet omfatter opførelsen af en terminal på 2.530 kvadratmeter, som er designet til at kunne håndtere 200 passagerer i timen. Derudover omfatter det en servicebygning på 2.130 kvadratmeter samt et AFIS-tårn på 160 kvadratmeter.