KAIR afbryder forhandlinger: Åbning af lufthavn i Qaqortoq svæver i det uvisse

Flyrejsende til Qaqortoq kan se frem til at lande i en lufthavn, der vil gøre det lettere at komme til Sydgrønlands hovedby frem for som i dag at lande i Narsarsuaq og derfra at rejse videre til Qaqortoq med helikopter eller skib.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men fremtiden for Qaqortoqs kommende lufthavn ser mere usikker ud end nogensinde før. Efter at åbningen af lufthavnen er forsinket i foreløbig to år, er det store problem er, at ingen aner, hvornår den bliver færdig.

Nu kommer det frem, at Kalaallit Airports Domestic, KAIR, ved udgangen af august har opsagt samarbejdsaftalen og dermed stoppet de langtrukne forhandlinger med MT Højgaard om en totalentreprisekontrakt på byggeri af en terminalbygning, en servicebygning og et AFIS-kontroltårn.

- Vores bud lå på mellem 250 og 300 millioner kroner. Men vi har ikke kunnet nå til enighed med KAIR om prisen, siger Sune Bastrup, administrerende direktør for MT Højgaard Grønland til Sermitsiaq.

Oprindeligt satsede Kalaalliit Airports på, at lufthavnen i Qaqortoq blev færdig ved udgangen af 2023. Så blev lufthavnen forsinket til 2024. Siden var det lufthavnsselskabets mål, at Qaqortoq lufthavn skulle være færdig i efteråret 2025, men nu fortoner færdiggørelsen og åbningen sig i det uvisse.

