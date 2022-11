KAIR-indskud når 2 milliarder kroner

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. november 2022 - 09:54

Torsdag indskyder Naalakkersuisut endnu et stort millionbeløb i Kalaallit Airports Holding, til kontant betaling af lufthavnsbyggerierne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Naalakkersuisut oplyser, at der på en ekstraordinær generalforsamling indskydes 275 millioner kroner.

- Med godkendelsen af indskuddet vil der dermed i alt være indskudt 1.999.739.000 kr. i Kalaallit Airports Holding A/S, hvoraf 1.905.439.000 kr. udgøres af kapitalindskud og de resterende 94.300.000 kr. udgøres af et ansvarligt lån, oplyser Formandens Departement.

Derfra kommer pengene 151.000.000 kr. fra Fonden for Langsigtede Investeringer vedrørende overskud på Landskassens regnskab for 2019 samt indtægter fra bruttoskat. 124.000.000 kr kommer fra en konto på finansloven, som hedder 'Kontante udgifter til aktieselskaber' Pengene på kontoen kommer fra ekstraordinære udbytter fra selvstyreejede selskaber samt 45 mio. kr. fra ekstraordinære indtægter fra loddefiskeri, som blev afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2022. Kilde: Formandens Departement og Finansloven 2022

Det er et lidt højere beløb end sidste år, hvor Naalakkersuisut indskød 252 mio. kr. i selskabet.

I alt har Naalakkersuisut lov til at skyde i alt 2,5 milliarder kroner ind, og dermed er Naalakkersuisut altså godt på vej for opfylde den del af finansieringen af lufthavnsbyggerierne.

På dagens ekstraordinære generalforsamling vedtages der også en række vedtægtsændringer for selskabet. Ændringerne udvider formålet med Kalaallit Airports Holding.

Ændringerne sker, efter at Inatsisartut har godkendt, at Mittarfeqarfiit omdannes til et aktieselskab, der skal indgå som et datterselskab i Kalaallit Airports koncernen, samt at der sættes penge af til forundersøgelse af lufthavnsprojekter i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.