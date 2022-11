Kæmpe rygstød til Kræftpatienternes Hus i Nuuk

Thomas Munk Veirum Fredag, 18. november 2022 - 08:53

Tidligere i år besluttede Naalakkersuisut med opbakning fra Inatsisartut at overdrage bygningen Rotary Kollegiet i Nuuk kvit og frit til Neriuffiit Kattuffiat (Neriuffik), der arbejder for kræftramte og deres pårørende.

Der fulgte desuden 1,5 millioner kroner med til nedrivningen.

Neriuffik vil opføre et ’Kræftpatienternes hus’ ved navn Livsrum på grunden, og nu har projektet fået endnu et stort rygstød.

A.P. Møller Fonden donerer nemlig 10 mio. kroner til opførelsen, oplyser Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

A.P. Møller Fonden støtter først og fremmest opførelsen af Kræftpatienternes Hus i Nuuk for at bidrage til bedre rammer for rådgivning af grønlandske kræftpatienter, som alle står i en sårbar livssituation.

Kræftpatienternes hus 1. kræftrådgivning til patienter

2. åbne, hjemlige og rolige rum, hvor patienter og pårørende kan opholde sig

3. aktiviteter og tilbud

4. initiativer, der understøtter rettidig diagnostik af kræft

5. aktiviteter, der forebygger kræft i Grønland

6. faciliteter, der muliggør digitale indsatser til kræftramte og deres pårørende

7. Neriuffiks forenings- og administrationsmæssige aktiviteter Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Donationen glæder i den grad bestyrelsesformanden:

- Bidraget fra A.P. Møller Fonden vil betyde et kvantespring i hjælpen til kræftramte og deres pårørende i Grønland.

Placeres tæt ved DIH

- Huset er en tiltrængt fornyelse, der vil sikre, at borgere i Grønland om få år får glæde af en kræftrådgivning, der både indholdsmæssigt og arkitektonisk imødekommer deres behov, siger Elisabeth Lynge Hansen, bestyrelsesformand i Neriuffik.

Kræftpatienternes hus bliver placeret tæt ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor al kræftbehandling i Grønland finder sted, og det giver mulighed for rådgivning og støtte tæt på behandlingsstedet.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser erfaringer fra de danske kræftrådgivninger 'Livsrum', at rådgivninger placeret tæt ved hospitaler betyder, at flere patienter deltager i rådgivningstilbud tidligere i deres sygdomsforløb, herunder også flere socialt sårbare patienter.

Det er denne bygning, der skal rives ned, hvorefter Kræftpatienternes Hus kan opføres på grunden. Leiff Josefsen

Ifølge direktøren for Kræftens Bekæmpelse i Danmark, så er det også ambitionen, at Kræftpatienternes Hus i Nuuk skal spille en rolle i forebyggelse og tidlig diagnostik og sikre mere sammenhæng i behandlingsforløbet:

- Vi er taknemmelige for den store støtte fra A.P. Møller Fonden, der vil komme mange kræftpatienter og pårørende i Grønland til gavn.

- Et stigende antal grønlandske borgere diagnosticeres med kræft, og dødeligheden er dobbelt så høj som i Danmark. Det er derfor afgørende at forbedre forholdene for kræftramte, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Ud over A.P. Møller Fonden har Knæk Cancer, Landsindsamlingen i Grønland og den nordatlantiske pulje støttet projektet, oplyser Kræftens Bekæmpelse.