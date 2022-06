Neriuffik får bygning og 1,5 million kroner

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. juni 2022 - 13:46

Der er godt nyt til foreningen Neriuffiit Kattuffiat (Neriuffik), der arbejder for kræftramte og deres pårørende.

Naalakkersuisut har nemlig besluttet at overdrage bygningen Rotary Kollegiet i Nuuk til foreningen kvit og frit. Der følger desuden 1,5 millioner kroner med til nedrivningen.

Bygningen er nedrivningsklar, efter den har stået uden varme i adskillige år, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Neriuffik vil opføre et ’Kræftpatienternes hus’ ved navn Livsrum, hvor kollegiet er placeret i dag. Livsrummet skal fungere som et rådgivnings- og foreningshus, som danner ramme for patientstøtte til alle borgere i landet.

Naalakkersuisoq Erik Jensen med gode nyheder til Neriuffik.

Det er planen, at rådgivningstilbuddet skal kunne nå ud til patienterne og deres pårørende i hele landet, samt til de patienter, der opholder sig i Danmark som en del af deres behandlingsforløb.

- Løfter vigtig opgave

Neriuffik har selv fundet pengene til opførelsen fra forskellige "bidragsydere, fondsmidler og landsindsamlinger."

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Erik Jensen glæder sig over ordningen:

- Neriuffik løfter en meget vigtig opgave for vort lands kræftramte patienter og deres pårørende, og jeg er virkelig glad for, at Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg er enige om, at bidrage til at planer om opførelse af ‘Livsrummet’ kan realiseres.

Skal være i gang inden for fem år

- Jeg er sikker på, at overdragelsen og tilskuddet således bidrager til Neriuffik og deres indsats for vores medborgere, udtaler Erik Jensen.

I sin behandling af sagen opremser Finans- og Skatteudvalget en række betingelser for overdragelsen af kollegiet til Neriuffik.

Det gælder blandt andet, at foreningen skal have nedrevet kollegiet og igangsat byggeriet af nye lokaler inden for fem år fra overdragelsen, eller tilbageføres bygningen til Selvstyret.

Neriuffik må heller ikke afhænde bygningen til anden side, selvom foreningens planer skulle ændre sig, fremgår det af et dokument, udvalget har offentliggjort.