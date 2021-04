Justus: Nye byggeregler er noget sjusk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. april 2021 - 10:04

Formanden for Udvalg for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq Justus Hansen, mener det er på tide med en opdatering af bygningsreglementet, men han er ikke imponeret af det nye forslag, som tidligere naalakkersuisoq for boliger har udformet.

Hensigten med det nye bygningsreglement er at sikre mere energirigtige og mere handicapvenlige boliger.

- Jeg er enig i, at vi skal bygge mere energirigtigt, men BR21 (bygningsreglementet, red.) er noget sjusk, der vil virke stik mod hensigten. Det vil binde os på hænder og fødder, så vi i fremtiden er ude af stand til at forbedre vore eksisterende boliger, siger Justus Hansen i en pressemeddelelse.

Baggrunden for udvalgsformandens kritik er en bestemmelse, der gør, at bygninger efter en renovering skal overholde alle de nye og mere omfattende regler. Ikke blot om energiforbrug, men også om tilgængelighed for handicappede. En regel der vil fordyre alle renoveringsprojekter betragteligt, fremgår det.

Ingen økonomisk beregning

- Det vil sige, at vi ikke længere kan sætte nye lavenergiruder i en bygning uden også at installere elevator og ekstra isolering. I praksis vil det blive så dyrt at istandsætte, at det ikke vil kunne lade sige gøre, siger Justus Hansen.

Udvalgsformanden er bekymret for, at høringsmaterialet til det nye bygningsreglement ikke indeholder nogen beregning på, hvad det vil koste. Den økonomiske usikkerhed er efter Justus Hansens mening så uholdbar, at han mener, at forslaget burde tages af bordet.

Han henviser til den store boligmangel og pointerer, at "vi ikke har råd til, at der bliver taget beslutninger i blinde".

Grønlands Erhverv har også udtalt kritik af bygningsreglementet.

Nu er det op til den nye naalakkersuisoq for boliger, IA'eren Naaja Nathanielsen, at afgøre, om hun vil ændre kurs i forhold til sin Siumut-forgænger i naalakkersuisoq-stolen.

Læs også: Det bliver dyrt