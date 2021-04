Chefredaktøren anbefaler: Det bliver dyrt

Jesper Hansen Lørdag, 17. april 2021 - 12:17

Grønlands Erhverv er bekymret for omkostningerne, når det nye grønlandske bygningsreglement efter planen sættes i kraft til årsskiftet 2021-2022.

Forslaget til bygningsreglementet (BR21) har netop været i høring. Grønlands Erhverv (GE) efterlyser i sit høringssvar beregninger af de økonomiske konsekvenser.

Det er især et afsnit med skærpede regler for energiforbruget, der giver GE panderynker. I høringssvaret, der er på 6 sider, skriver erhvervsorganisationen:

”Det vil kræve en større rådgivningsydelse at dokumentere kravene i kap. 7 (om energiforbrug, red.). Det vil sige både dyrere for bygherren og mere tidskrævende for rådgiveren.

Der savner beregninger af, hvor meget det betyder for prisen/kvadratmeterprisen. Det vil være interessant at få beregninger på energibesparelserne i forhold til de omkostninger, der er ved de ekstra udgifter til materialer, udførelse og teknisk rådgivning.”

GE vil kende konsekvensen

– Der er ingen tvivl om, at det bliver dyrere at bygge efter det nye bygningsreglement. Men vi vil gerne vide, hvad det kommer til at betyde – for eksempel for hus på 100 kvadratmeter, siger sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen fra GE.

– Det er jo i forvejen dyrt at bygge i Grønland, føjer han til.

Netop afsnittet om energiforbruget har været centralt for Departementet for Boliger og Infrastruktur, som står bag forslaget til nyt bygningsreglement. I høringsoplægget hedder det blandt andet:

Skærpede krav

”Baggrunden for dette skal ses i lyset af den stadigt større bevågenhed generelt i samfundet over for klimaforandringerne og nye tiltag, der har til formål reducere CO₂-udledningen til atmosfæren. Det gælder også inden for bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for en stor del af energiforbruget.”

Fakta Bygningsreglementet er byggeriets ”grundlov”, der ret detaljeret fastsætter krav til byggeri i Grønland. Reglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes tilfredsstillende, når det kommer til sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold. Der er bl.a. krav til indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. Reglementet gælder for beboelsesbyggeri og alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri samt garager, udhuse og andet sekundært byggeri, der opføres i tilknytning til beboelses- og erhvervsbyggeri. En ansøgning om byggetilladelse skal normalt indeholde følgende tegningsmateriale: a. Tegning der viser det tildelte areals placering, det pågældende byggeris placering på arealet (byggefeltet) og byggeriets placering i forhold til nabobygninger. Afstande mellem det pågældende byggeri og nabobygninger skal være angivet. Byggefeltets højdeforhold skal være beskrevet ved angivelse af relevante terrænkoter. b. Tegninger og beskrivelse der gør rede for byggeriets mål, materialer, fundering, konstruktioner, alt i et omfang der er påkrævet for at bedømme, om byggeriet opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. Beregninger for de bærende konstruktioner samt oplysninger om byggeriets energiforhold (isolering, ventilation, opvarmning og varmtvandsforsyning) skal vedlægges. c. Tegninger der gør rede for kloakering og vandforsyning, eltilslutning og vejadgang ved nyt byggeri eller ændringer i nævnte forhold. Det nuværende bygningsreglement (BR06) trådte i kraft ved udgangen af 2006.

Departementet foreslår derfor at skærpe kravet til det højest tilladelige energiforbrug i nyt byggeri og skærpe kravene til isolering af bygningskonstruktioner. Desuden skal bygningsmyndighederne kunne forlange tætheden af nyt byggeri dokumenteret ved målinger.

– Vi er som sådan helt enig med departementet om, at der skal bygges mere energieffektivt. Vi anerkender også, at der er lagt et stort forarbejde i udkastet til BR21, men vi savner konkrete beregninger, som viser, at energibesparelserne står mål med indsatsen, siger Karsten Lyberth-Klausen.

Klimazoner

De konkrete isoleringskrav i forslaget bygger på, at Grønland er delt i to klimazoner, hvor den ene går fra Nanortalik til Maniitsoq og den anden fra Sisimiut til Qaanaaq.

Det bekymrer Grønlands Erhverv, der ønsker en mere fintmasket opdeling af landet:

– Dette kan resultere i, at prisforskellen på et byggeri i for eksempel Upernavik i forhold til Ilulissat bliver endnu større end i dag. Dette kan blive en økonomisk bremse i lysten til at bygge nyt i Nordgrønland. Det burde måske være mere retvisende at inddele Grønland i tre klimazoner - syd, midt og nord, mener Grønlands Erhverv.

Høringsfristen for det nye bygningsreglement sluttede den 1. marts. Nu skal kommentarerne vurderes og indarbejdes i det endelige bygningsreglement, som Departementet for Boliger og Infrastruktur regner med kan udstedes i slutningen af juni, så det kan træde i kraft ved årsskiftet til 2022.

