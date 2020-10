Justus: Byg boliger frem for svømmehal

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. oktober 2020 - 08:19

I Kommuneqarfik Sermersooq er forhandlingerne om næste års budget i gang, og Siumut, som er i opposition i kommunen, har fremlagt, hvad partiet vil have fokus på at få igennem i forhandlingerne.

Partiet foreslår blandt andet, at der skal opføres en svømmehal i Tasiilaq, men der er ikke, hvad byen har brug for, lyder det fra Justus Hansen fra Demokraatit:

- Tasiilaq har brug for boliger, for sociale tilbud og virksomheder, og de midler vi har til rådighed skal anvendes fornuftigt. Derfor forarger det mig, at Siumut kommer med et forslag, der vil koste flere hundrede millioner koner men ikke løse nogen af de problemer, som vi i dag har i byen, udtaler Justus Hansen i en pressemeddelelse.

- Svært at få bygget

Justus Hansen er bosat i Tasiilaq og formand for Udvalg for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq.

Han peger på, at det kan være svært overhovedet at få bygget noget i Tasiilaq:

- Vi oplever, at det er meget svært at få entreprenører til at påtage sig store opgaver i Tasiilaq. Der er ingen der byder på kommunens licitationer. De muligheder vi har for at bygge, skal efter min mening bruges til at skaffe boliger. Ikke til Siumuts prestigeprojekt, udtaler han.

Forvaltning: Vil koste 20.000 kr. per indbygger

I juli måned behandlede forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq et forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S) om en svømmehal i Tasiilaq.

Her skrev Forvaltning for Anlæg og Miljø, at der er mange positive sundhedsmæssige og sociale fordele knyttet til en svømmehal, og fritidsmuligheder er i høj grad efterspurgt i Tasiilaq.

Men forvaltningen påpegede også, at svømmehaller er bekostelige at bygge og drive:

- I Danmark har opførselspriserne for svømmehaller i de seneste år ligget mellem 40 og 225 millioner kroner. Det skal bemærkes, at kvadratmeterprisen i Tasiilaq ligger langt over det danske niveau. Tager vi udgangspunkt i prisen på 40 millioner kroner, vil byggesummen per potentiel bruger være 20.000 kroner.

- Hvis man antager, at driftsudgifterne vil være det halve af de aktuelle driftsudgifter på svømmehallen i Nuuk, vil en svømmehal i Tasiilaq kræve et årligt driftstilskud på 4,5 millioner kroner, hvilket er 2.500 kroner per potentiel svømmehalsbruger, skriver forvaltningen om forslaget.

På den baggrund anbefalede forvaltningen, at forslaget blev taget op i forbindelse med behandlingen af anlægsbudgettet for 2021.