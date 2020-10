Sermersooq: Her er Siumuts forhandling til budget 

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 16. oktober 2020 - 14:56

Siumuts afdeling i Kommuneqarfik Sermersooq vil på ingen måde gå på kompromis omkring det sociale område.

Det fastslår gruppeformand for partiet i kommunen, Peter Davidsen, der har sendt partiets ønsker til budgetforhandling for 2021. Pengene til de mange forbedringer i kommunen skal komme fra besparelser på administrationen, mener gruppeformanden.

- Midlerne kan hentes på besparelser i administrationen. Det skal på ingen måde ramme velfærdsydelser til borgerne, fremhæver han over for Sermitsiaq.AG.

Kunne ikke stille spørgsmål

Han ærgrer sig over, at der ikke var muligheder for at stille spørgsmål til embedsværket under kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for.

- Vi fik ikke lov til at stille spørgsmål til embedsværket, hvilket vi har haft i de tidligere år. Vi kunne ikke få uddybet information om posterne i budgettet. Vi fik ikke de nødvendige oplysninger, siger Peter Davidsen.

Siumut-gruppen vil ikke hæve kommuneskatten fra de nuværende 26 procent.

Her ses partiets forhandlinger til budgettet til næste år:

Daginstitutionerne skal udvikles således at arbejdsforholdene for pædagoger, pædagogmedhjælpere med videre er tidssvarende.

Arbejdsgruppen for fiskere og fangere skal opretholdes

Bygdebestyrelsen skal have en kvartalsvis orientering om status på anlægskontoen

Etablering af svømmehal i Tasiilaq

Anlæg af en grusvej til Tasiusannguaq i Paamiut

Anlæg af et forsamlingshus i Ittoqqortoormiit

Oprettelse af fire ungeteams i Nuuk

Ansættelse af to familievejledere til Nuuk

Seminar for kommunalbestyrelsesmedlemmer om anlægsprojekter