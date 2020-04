Justus om spareplan: Det gør ondt

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 25. april 2020 - 12:04

Samtlige forvaltninger i Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at granske sine budgetter for at finde frem til mulige områder, hvor der kan spares, så man kan afbøde de mistede indtægter på grund af coronakrisen.

Formanden for Udvalget for Anlæg og Miljø, Justus Hansen, oplyser, at det er med blødende hjerte, at man går i gang med arbejdet.

Dynamisk plan

- Men det er jo nødvendigt at vise rettidig omhu. Vi kender endnu ikke den fulde effekt af coronakrisen, så der er jo tale om at få lavet en dynamisk plan for, hvor der kan spares. Vi skal jo kun spare, hvad der er højest nødvendigt, siger Justus Hansen til Sermitsiaq.AG.

Han peger på, at udvalget har peget på, at det kan resultere i mindre asfalt og en udskydelse af elbil-ladestationer.

- Det er aldrig sjovt at lave disse indstillinger. Ja, det gør ondt. Man har jo tidligere været glad for at få det ind i budgettet. Vi har eksempelvis friholdt en investering i bedre handicapforhold for svømmehallen Malik. Coronakrisen må ikke gå ud over de svageste, oplyser Justus Hansen.

Fokus på lokale håndværkere

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen forklarer, at kommunen er yderst opmærksom på, at man ikke fjerner planlagte investeringer i anlægsprojekter, som lokale håndværkere ellers ville have haft gavn af.

- Vi skal passe på med ikke at træffe beslutninger, hvor vi blot er med til at grave hullet endnu dybere for visse dele af vort erhvervsliv, understreger Lars Møller-Sørensen.

