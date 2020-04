Sermersooq skal spare stort millionbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 24. april 2020 - 11:30

Nuuk har været særlig ramt af coronasmitte og myndighedernes restriktioner over for erhvervslivet, og det vil komme til at koste hovedstadskommunen et større millionbeløb i mistede skatteindtægter, udbytteskat og selskabsskatter. Desuden vil flere arbejdsløse presse omkostningerne på det sociale område i vejret.

- Det er umuligt at fastslå med sikkerhed, hvor mange penge vi i år kommer til at miste på grund af coronakrisen, men når aktiviteten i visse dele af erhvervslivet er ramt, så vil det i sidste ende også betyde færre skatte-indtægter til kommunen, konkluderer kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.AG.

- Jeg kan konstatere, at antallet af arbejdsløse er steget fra cirka 300 til 400 – en stigning på 33 procent. Det vil koste os penge i mistede a-skatteindtægter samtidig med, at det vil koste flere penge for os inden for det sociale ydelsesområde, lyder det uddybende fra kommunaldirektøren.

Teltlejr til hjemløse

Han påpeger, at kommunen således også har haft ekstraordinære omkostninger i forbindelse med etableringen af en teltlejr til de hjemløse. Men omvendt har kommunen sparet penge på rejser og hotelophold, mens der var indført rejseforbud for Nuuk.

Han er glad for, at Selvstyret har spændt et sikkerhedsnet under kommunerne. Selvstyret vil ikke ændre aconto-betalingerne til kommunerne på a-skatteområdet i år, og desuden har man stillet en samlet låneramme på 150 millioner kroner til rådighed for kommunerne, så de kan komme igennem krisen, hvis et lånebehov opstår.

- Det hjælper os på den korte bane, og det er en rigtig fin håndsrækning fra Selvstyrets side. Men i sidste ende skal regningen jo betales. Det er forklaringen på, at vi nu er gået i gang med at afsøge hvilket områder vi kan spare. Og vel at mærke områder, hvor vi ikke kommer i konflikt med lovgivningen, oplyser Lars Møller-Sørensen.

Samlet regning: 100 millioner kroner

På nuværende tidspunkt er hans bedste vurdering, at den samlede regning - ud fra de nuværende kendte forudsætninger - vil lande på 100 millioner kroner. Hele regningen vil imidlertid ikke ramme kommunen i år, men er det samlede beløb, fordi a-skatteindtægterne først opgøres og får effekt for kommunen helt frem til 2022.

- Politikerne i økonomiudvalget blev tirsdag orienteret om det arbejde, der er igangsat i forvaltningen. Jeg forventer, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde om 14 dage, hvor vi kan fremlægge en økonomisk analyse, som kan ligge til grund for en spareplan. I sidste ende er det jo op til politikerne, hvor og hvad der skal spares, fastslår kommunaldirektøren.