Justus kritiserer Siumut-angreb

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 28. juni 2019 - 12:17

De syv medlemmer af Siumut i hovedstadskommunen har mistet tilliden til kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, meddeler gruppeformand Peter Davidsen i en pressemeddelelse.

Demokraternes Justus Hansen er langt fra imponeret over Siumuts seneste politiske skridt.

- Det er meget problematisk at man prøver at føre politik, hvor man angriber medarbejdere i forvaltningen. Det er ikke i orden, fastslår Justus Hansen over for Sermitsiaq.AG.

Justus Hansen føler samtidig trang til at understrege, at Demokraterne i byrådssalen ikke har ”giftet” sig til et samarbejde med Siumut, efter at man opsagde samarbejdsaftalen med IA, hvilket resulterede i, at borgmester Asii Chemnitz Narup valgte at forlade borgmesterembedet i utide.

- Jeg vil gøre det tydeligt over for alle, at Demokraterne ikke alene samarbejder med Siumut, men med alle partier i kommunalbestyrelsen, oplyser Justus Hansen.

- Jeg har netop på et borgermøde understreget, at det er en misforståelse, hvis man tror, at Demokraterne hælder mere til den ene end den anden side i byrådssalen, siger Justus Hansen.