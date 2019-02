Julie og Nina-interview: Vi er sportsfolk

Jesper Hansen fra Jyske Bank Boxen Lørdag, 23. februar 2019 - 19:51

- Vi er begge sportsfolk, så vi deltager selvfølgelig for at vinde. Derfor er vi da også godt ærgerlige over andenpladsen, forklarer Julie Berthelsen få minutter efter, at det blev klart, at vinderen af det danske Melodi Grand Prix er Leonora med sangen "Love is forever" - og ikke Julie pg Nina, som alle i Grønland havde krydset fingre for.

- Men det har været megafedt at være med. Vi er kommet længere ud med sangen end normalt, siger Nina Kreutzmann Jørgensen, der havde sine børn på tilskuerrækkerne.

Vildt fantastisk

- Det har været vildt fantastisk sjovt - og det har været fantastisk også at mærke opbakningen franGrønland, siger Julie, der håber, at årets Grand Prix kan være med til at bane vejen for andre grønlandske kunstnere.

- Vi har så mange dygtige kunstnere inden for alle genrer, så vi kan helt sikkert gøre os bemærket en anden gang.

Tom fornemmelse

- Det er en lidt tom fornemmelse lige nu. Vi var mentalt sat op til at vinde - og så var det pludselig slut. Vi har virkelig haft travlt - og nu kan vi slappe af. Jeg glæder mig til en kold øl, erklærer Julie.

Konfirmation er trøstpræmien

Nina ser frem til en gin og tonic - og så glæder hun sig over, at hun nu kan være med til sin datters konfirmation. Det havde ikke været muligt, hvis hun skulle have optrådt ved det europæiske Melodi

Grand Prix 16. - 18. maj i Jerusalem.