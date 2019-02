Tele: Usikkerhed om SMS-afstemning

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 23. februar 2019 - 18:40

Måske kunne de rette vindere have været Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen. Det håb har mange i konsekvens af, at det undersøges, om SMS-teknikken har fungeret optimalt.

Tele-Post oplyser til Sermitsiaq.AG, at man nu er i gang med at undersøge, om alle SMS-stemmer er blevet registreret. Noget tyder nemlig på, at der har været et problem med teknikken.

- Vores teknikere er i gang med at undersøge sagen. Det handler om at man ikke kan stemme på samme sang flere gange. Men da Nina og Julie går i finalen er der jo mulighed for at stemme igen, oplyser Parnaaq Hansen, der er kommunikationsmedarbejder hos Tele-Post.

Det er for tidligt at konkludere om teknikken har drillet, så det har påvirket resultatet af det store show. Det er nemlig ikke alene SMS-stemmer, der afgør, hvem der vinder. En app og en jury har også indflydelse.

Såvidt Paanaq Hansen er orienteret er SMS-problemet ikke alene isoleret til Grønland, men undersøges også i Danmark.