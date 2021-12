Jul hos konsulen i Nuuk

Merete Lindstrøm Fredag, 24. december 2021 - 08:01

En oppustelig snemand og julelys på altanen er det først, der møder en, når man skal besøge den amerikanske konsul i Nuuk i december.

Indenfor er der gang i et kæmpe puslespil og julebageriet. Der er smukke tæpper på gulvet, billeder på væggene, et juletræ er pyntet og klar til hjerternes fest, og der er ”ild” i pejsen på tv’et. Det er det man på godt dansk kalder råhygge. Og så er der lige detaljen med to energiske Nuuk-hundehvalpe, der, overlykkelige for at få gæster, tager imod ved døren.

LÆS OGSÅ: Her er den nye US-konsul

Joanie Simon har siden juni være konsul for USA i Nuuk. En post der er tidsbegrænset til to år. Men huset i Myggedalen, hvor hun bor, ligner ikke et midlertidigt hjem eller en expats hurtigt indrettet bolig uden personligt præg, som ellers kan kendetegne et hjem væk fra hjemmet.

- Når man ikke kan have dem man elsker omkring sig hele tiden, og man er ikke altid hjemme, så man må bringe et hjem med sig, siger Joanie Simon.

Og det er præcis den følelse man får. Et rigtigt hjem. Her få dage før jul er der ovenikøbet besøg af søster, svoger og kæresten fra USA, så netop nu er familietraditionerne i fuld gang.

Juletraditioner fra barndommen

På det store smukke plankebord i køkken-alrummet ligger et nystartet puslespil med 3000 brikker. Bordet har Joanie lavet sammen med sin far og det samme er tilfældet med sofabordet. Joanies mor får æren for, at der bliver lagt puslespil.

- Det har vi gjort, siden vi var børn, fortæller Joanie Simon.

Puslespillet viser et naturmotiv fra Washington State, hvor Joanie Simon kommer fra. Lillesøster er i gang med at bage ”bjørneklør” som er en traditionel juleting hos familien Bartholomaus, og duften af hjemmebag spreder sig under besøget.

Juleaften står den på kalkun og skinke, hvis altså familien kan finde en skinke med ben, som den de plejer at lave derhjemme. Kalkunen er importeret og ligger i fryseren klar til den store aften.

- Hvorfor har jeg også sat juletræet op mod væggen, når jeg er i et land, hvor det er tradition at danse om træet? spørger konsulen retorisk. Hvordan er dansen i øvrigt? vil hun vide og bliver noget skuffet, da hun finder ud af, at man bare går rundt om træet med hinanden i hænderne.

Minder lidt om hjemme

Jobbet har tidligere taget den amerikanske konsul til steder som Kina, Afghanistan og Vietnam. Men arbejdet i Nuuk er anderledes, understreger hun.

- En af de ting jeg elsker her er, at det minder meget mere om den by, jeg er vokset op i end andre steder, jeg har været.

Joanie Simon er vokset op I Washington State, der ligger i den nordvestlige del af USA og grænser op med Canada.

- Det er en fiskerby med en del turisme, omgivet af natur. Vi bruger naturen til vandrerture, fiskeri og camping. Det regner også meget, hvor jeg kommer fra, så vi gør også mange ting indenfor, strikker, hækler, lægger puslespil og laver mad. Så der er mange ligheder i kulturen, som jeg er vild med.

Diplomati med corona i Arktis

Joanie Simon er glad for at teamet i Nuuk endelig er kommet helt på plads.

- Vi et lille team her i Nuuk, hvor vi er syv kvinder i øjeblikket. Det er så vigtigt, at vi har fået lokale medarbejdere, som hjælper mig med sproget og kulturturen og normer i de hele taget.

Hendes håb for det kommende år, er at corona kommer mere under kontrol, så det bliver muligt at få flere interessenter fra USA på besøg i Grønland, og så håber hun at vind og vejr vil være mere samarbejdsvilligt i forhold til hendes egne rejser rundt i landet.

Indtil videre er det kun blevet til besøg i Ilulissat og Sydgrønland, mens ture til både Tasiilaq og Sisimiut flere gange er blevet aflyst på grund af storm.

- Det er så vigtigt at opbygge relationer ansigt til ansigt og det er vigtigt for vores landes fremtidige samarbejde, så det håber jeg, der bliver mere af i det nye år, slutter konsulen.