Her er den nye US-konsul

Thomas Munk Veirum Torsdag, 10. juni 2021 - 13:46

Den første amerikanske konsul i Nuuk i 67 år - Sung Choi - takker af i denne måned, og hans afløser bliver Joanie Simon Bartholomaus.

De to grønlandske folketingsmedlemmer Aki-Matilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) har som nogle af de første grønlandske politikere haft lejlighed til at hilse på den nye konsul.

Aaja Chemnitz Larsen siger til Sermitsiaq.AG, at hun havde et godt møde med den nye amerikanske konsul i sidste uge, og hun ser frem til samarbejdet.

- USA har fået en langt mere central rolle og er meget mere tilstedeværelse i vores land, hvilket skaber nye, spændende muligheder, særligt via Joint Committee, så flere unge for eksempel kan få mulighed for at læse i USA, ligesom vi gerne ser mere handel med USA i de kommende år.

'Vigtigt med ærlig og tæt dialog'

- Mere amerikansk tilstedeværelse er dog lige med mere militær tilstedeværelse og her er vigtigt, at der er en tæt og ærlig dialog for at sikre lavspænding og dermed mulighed for udvikling i vores land, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Den afgående konsul Sung Choi har i forbindelse med konsulatets et års fødselsdag torsdag udgivet en længere artikel på hjemmesiden polarconnection.org.

Her kigger diplomaten tilbage på USA's første konsulat, som blev etableret under Anden Verdenskrig, og på genetableringen af den mere direkte diplomatiske forbindelse i 2020.

Konsulen kalder Grønland et naturligt hjemsted for polar-diplomati og nævner i den forbindelse Ruslands militarisering af landets arktiske kyst og Kinas ambitioner om at udnytte søruter i Arktis.

Konsulat går en travlt fremtid i møde

- Det har intensiveret strategiske valg, herunder USA's, i det høje nord, skriver Sung Choi.

Sung Choi forudser en travl fremtid for det amerikanske konsulat i Nuuk på grund af strategiske, kommercielle og miljømæssige årsager.

Mere specifikt peger konsulen på Grønlands reserver af mineraler og sjældne jordarter, der er vigtige for nutidens grønne teknologi, fra permanente magneter i vindmøller elbilbatterier.

Han nævner også opførelsen af de to nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som har potentiale til at øge amerikansk turisme i Grønland og genåbnede skibsruter mellem Portland i USA og Nuuk via Reykjavik, som vil kunne sætte gang i handlen mellem de to lande.

Sermitsiaq.AG forsøger at få et interview med den nye konsul Joanie Simon Bartholomaus.