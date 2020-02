Jubilæumshow: Beruset nonne satte lattermusklerne på hård prøve

Noah Mølgard Tirsdag, 18. februar 2020 - 17:46

- Det var en speciel dag. Jeg følte stor taknemmelighed, da jeg vågnede. Det er taknemmelighed overfor min familie og forskellige personer, der har haft stor betydning for min karriere som entertainer. Jeg blev faktisk så rørt, at jeg fældede en tåre flere gange i løbet af dagen og lige før jeg skulle på scenen, fortæller Piitannguaq Alaufesen.

Det skriver AG i sit kommende nummer, der er på gaden i morgen onsdag.

Det hører til sjældenheder i Grønland, at en enkelt mand kan underholde en hel sal i to timer. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at Henrik Høyer Jensen gav musikalske indslag undervejs, men Piitannguaq Alaufesen stod for det meste med sit one-man-show.

Nonnen og 3 liter vodka

Det var især hans sketch med en beruset nonne, der satte publikums lattermuskler på hård prøve. Nonnen havde drukket en 3 liters vodka inden entreen på scenen.

- Ideen til nonnen opstod, da jeg tænkte tilbage på forskellige episoder, jeg har set med berusede personer. Folk kan være kærlige i starten af beruselsen, men blive mere og mere aggressive i takt med de bliver berusede. Nogen begynder at råbe, når de bliver meget fulde. Jeg har set folk råbe ud af vinduet eller åbne døren og råbe deres aggressioner ud, fortæller Piitannguaq Alaufesen og fortsætter:

Kommer til flere byer

- Jeg laver mine sketch på den måde, at folk får mulighed for at spejle sig. Der var meget latter, da jeg udførte nonne-sketchen. Jeg har også lavet den på den måde, at nonnen havde savnet at bande, og det synes folk er meget morsomt, siger Piitannguaq Alaufesen.

Han skal underholde i flere forskellige byer og tager snart til Qasigiannguit, Ilulissat og Sisimiut. Han skal også underholde andre steder til sommer.