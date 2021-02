Juaaka Lyberth stiller op til kommunalvalget

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. februar 2021 - 14:28

Musiker, lyriker og forfatter Juaaka Lyberth vil tilbage til politik. Han stiller op til kommunalvalget for IA i kommuneqarfik Sermersooq, hvor hans hustru Asii Chemnitz Narup har været borgmester i ti år, frem til 2019.

Juaaka Lybert er født i 1952 i Uumannaq og har været aktiv i politik, siden han i 1979 var med til at oprette en støtteafdeling for Siumut i København. Han har i Siumut-regi været med til at skrive protestsange mod uran og var primus motor på at få lavet det grønlandske logo mod atomkraft, som i dag bruges af foreningen Uraani Naamik.

Igennem årene har Juaaka Lyberth været involveret i politik på forskellig vis fra kampagneleder og kommmunalpolitiker tilbage i halvfemserne for Siumut til spindokter for Kuupik Kleist og kampagneleder for IA i 2014 og 2017.

Vil styrke sammenhængskraften

Men siumuttiden er længe siden, understreger Juaaka Lyberth.

- Man bevæger sig politisk og modnes i sine holdninger og værdier gennem livet. Jeg har oplevet, at der er sket en højredrejning i Siumut, og en ændring i holdningen til miljø, grøn energi og uran, siger han.

Det helt udslagsgivende for, at han vælger at gå ind i kommunalpolitik nu, handler om sammenhængskraften i landet.

- Jeg oplever som borger i Nuuk en stadig stigende anti-Nuuk-holdning fra de skiftende Naalakkersuisut, som er styret af Siumut. Det er en tendens, jeg vil kæmpe imod som lokalpolitiker.

Endnu et kendt ansigt på banen

En anden kandidat, der er ny på den politiske scene, er Erla Vinter, som blandt mange andre ting var initiativtager til opførelsen af en mindesten i Nuuk for ofrene for gaseksplosionen den 14. marts 1970.

- Jeg stiller op, fordi jeg har haft det i tankerne mange gange. Jeg har i flere år brugt meget af min tid og mit privatliv på at arbejde for samfundet, og det vil jeg gerne gøre i kommunalbestyrelsen fremover, siger Erla Vinther til Sermitsiaq.AG.