De jordiske rester er fundet: Nu rejser familien til Nuuk

Anders Rytoft Torsdag, 12. januar 2023 - 11:04

Kommentar fra Københavns Politi tilføjet.

Sikkerninnguaq Heilmann har fundet sin mors aske.

Onsdag aften modtog familien et opkald fra en borger, som har været opmærksom på deres opråb, og som derfor har været ude for at lede efter urnen. Vedkommende fandt den ikke.

Til gengæld kunne personen fortælle, at asken var blevet fundet.

Sikkerninnguaq Heilmann, som stadig er meget berørt over episoden, da Sermitsiaq.AG taler med hende, fortæller, at den lå i en bunke ikke langt fra bilen, hvor der var blevet begået indbrud.

- Jeg tror, at vi fandt over halvdelen af asken, siger hun og tilføjer:

- Tyven har åbenbart hældt den ud på jorden. Vi kunne ikke finde urnen, så vi regner med, at personen har taget den med sig. Måske for ikke at afsløre sine fingeraftryk.

Politiet bekræfter

Københavns Politi bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at asken er fundet, men kan ikke oplyse, hvordan de ved, at der er tale om asken fra urnen.

Politiet oplyser dog, at de med rimelig sikkerhed kan sige, at asken er blevet hældt ud det pågældende sted.

Da sagen fortsat efterforskes, kan politiet ikke sige mere om detaljerne på nuværende tidspunkt, blot at der endnu ikke er anholdt nogen i sagen.

På vej til Nuuk

Sikkerninnguaq Heilmann fortæller, at familien torsdag rejser til Grønland som planlagt.

- Det var hendes (deres mors, red.) ønske, at bliver begravet i Nuuk.

Dansk politi har ifølge Sikkerninnguaq Heilmann været behjælpelige.

- Politiet har hjulpet os. De har sagt, at vi ikke skal tænke på den bil (der var lejet, red.), der blev smadret. Vi skal bare aflevere den, og så har de kontakt til flyselskabet. Politiet har fortalt, hvordan situationen er. Tyven har nemlig stjålet mit pas.