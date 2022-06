Jordemoderforening modtager ærespris

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. juni 2022 - 15:47

Fonden ”En god start i livet” har besluttet sig for at give deres Ærespris til den grønlandske jordemoderforening, Ernisussiortut Kattuffiat. Prisen tildeles for deres ihærdige indsats for at sætte fokus på forholdene for grønlandske familier, der skal ”rejse for at føde” og konsekvenserne heraf.

Det bliver formanden for jordemoderforeningen, Anne Schurmann, der skal modtage prisen den 26. september. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Det er med både ydmyhed og stolthed, at vi modtager denne ærespris. Jordemødre er med til at sikre en god start på livet, derfor hænger adgang til jordemoderfaglig omsorg unægtelig sammen med en sund start på livet, udtaler formanden for EK, Anne Schurmann.

Ønsker at føde i hjembyen

De grønlandske jordemodere og især deres forening har de seneste år sat fokus på familiers ønske om at føde hjemme i deres egen by, og hvilke konsekvenser det har for den nye familie, når den gravide skal rejse for at føde.

Forskningen viser, at tryghed under fødslen bidrager til færre indgreb under fødslen. Samtidig er det nemmere at inddrage faderen i fødslen, når den gravide føder i sin hjemby.

- Op imod halvdelen af alle gravide skal rejse for at føde, og mange har ikke en jordemoder i eller nær sin hjemby. Det udfordrer svangreomsorgen og jordemødrenes arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at få delt viden om jordemødrenes arbejdes område og vigtigheden af en god svangreomsorg, siger Anne Schurmann.

Dronning Ingrids Hospital har tidligere på ugen varslet, at de vil sende endnu flere fødende til Nuuk, da der vil være mangel på varme hænder i sundhedsvæsenet henover sommeren.

Den grønlandske jordemoderforening holdt sidste år en konference, og den klare konklusion er, at der er behov for flere jordemødre som kan drage omsorg om de gravide i landet. Der fødes omkring 800 børn i Grønland per år.

- Jordemødre er ikke kun vigtige til fødslen, men i allerhøjeste grad også gennem graviditeten og omkring den forældreforberedende proces. Jordemødrenes indsats er ikke nok alene, at sikre adgang til jordemoderfaglig omsorg kræver politisk vilje, siger Anne Schurmann.

Jordemødrenes fagforening fortsætter ufortrødent deres arbejde med at belyse familiernes vilkår, oplyser Anne Schurmann.