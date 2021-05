Johnson og Johnson-vaccine skal ikke bruges her i landet

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 04. maj 2021 - 15:31

Vaccinen fra Johnson & Johnson er sat i forbindelse med meget sjældne, men alvorlige bivirkninger. Derfor har Sundhedsstyrelsen i Danmark besluttet at vaccinen fra Johnson & Johnson ikke skal indgå i det danske vaccinationsprogram. Derved vil den heller ikke blive anvendt i Grønland, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Forsinkelser af vaccineringerne

Beslutningen om ikke at anvende den pågældende vaccine vil have en afsmittende effekt på, hvornår vaccinationsudrulningen forventes færdig, skriver Selvstyret. Hvis vaccinerings tempoet ikke ændrer sig, så forventer Selvstyret, at alle voksne bliver tilbudt vaccination inden 1. september. Det forventes, at der fremadrettet udelukkende anvendes vaccine fra firmaet Moderna i Grønland.

Vaccinationer i Tasiilaq og Sydgrønland

Der vil blive vaccineret i Tasiilaq og bygder fra den 6. maj til den 14. maj. Et andet vaccinationshold tager afsted til Sydgrønland fra 10. maj til den 18. maj. Her vil man tilbyde vaccinen til både personer, der skal vaccineres for anden gang og til personer, som skal vaccineres for første gang.

Der var ifølge landslægen en lav tilslutning da befolkning i Qaqortoq fik tilbudt vaccinen første gang, hvor 2 ud af tre takkede ja. Derfor tilbydes også de der takkede nej i april måned at få et stik i denne omgang.

Alle borgere over 18 år opfordres til at takke ja til vaccinationen. Gravide og ammende tilbydes dog aktuelt ikke at blive vaccineret. Vaccinen er nemlig ikke godkendt til disse grupper.

Vaccinerede sikrer effektivt mod et alvorligt covid-19 sygdomsforløb. For at undgå en epidemi er det afgørende, at så mange som muligt vaccineres, skriver Selvstyret i en pressemeddelelsen.